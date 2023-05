Esporte Murray brilha no fim, Nuggets vencem Lakers pela 2ª vez e abrem vantagem na NBA

Se Nikola Jokic resolveu no primeiro jogo, Jamal Murray assumiu a responsabilidade na segunda partida da final da Conferência Oeste da NBA, na noite desta quinta-feira. Ele brilhou na reta final da partida entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers e garantiu o segundo triunfo dos Nuggets, desta vez por 108 a 103, em casa, na série melhor de sete jogos.

Os Nuggets, melhor time do Oeste na temporada regular, abriram 2 a 0 no confronto e complicaram a situação dos Lakers, que tentarão a reação a partir deste sábado, em casa. A equipe de Los Angeles mandará também a quarta partida, na segunda-feira. Depois disso, a série passa a se alternar entre as duas sedes.

Na Ball Arena, em Denver, Nuggets e Lakers fizeram um primeiro quarto equilibrado, que terminou empatado em 27 a 27. Sob o comando de Anthony Davis, o time visitante abriu vantagem no segundo quarto e foi para o intervalo liderando o placar. O terceiro quarto foi mais parelho, com os Nuggets iniciando a reação.

Até que a equipe da casa deslanchou na reta final, dominou o último quarto e assegurou a vitória. Jamal Murray foi o grande maestro dos Nuggets, marcando 23 dos seus 37 pontos na partida (foi o cestinha) no último quarto. E Jokic anotou mais um “triple-double”, com seus 23 pontos, 17 rebotes e 12 assistências.

“Ele foi especial. Basicamente, venceu o jogo para nós”, exaltou Jokic, ao se referir a Murray. “O jogo teria sido muito mais fácil se eu tivesse feito estes pontos no primeiro tempo”, brincou o próprio Murray, que voltou a jogar com dor de ouvido – ele vem enfrentando o problema desde o início dos playoffs.

Pelos Lakers, LeBron James e Austin Reaves anotaram 22 pontos cada. E Davis obteve um “double-double” de 18 pontos e 14 rebotes. Ao fim da partida, LeBron evitou se abalar com as duas derrotas em sequência. “Enquanto não vencerem quatro jogos, temos que manter nossa confiança”, declarou.

O astro aposta nos jogos em casa para reverter a situação difícil. “Temos a oportunidade de jogar em casa e jogarmos bem. Enquanto a série não acabar, sempre teremos uma oportunidade”, afirmou.

Na noite desta sexta-feira, Boston Celtics e Miami Heat vão disputar o jogo 2 da final da Conferência Leste, na casa dos Celtics. O Miami venceu o primeiro duelo da série.