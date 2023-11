Murilo volta de suspensão pronto para completar 100 jogos pelo Palmeiras

Depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e desfalcar o Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, sábado, o zagueiro Murilo está novamente à disposição do técnico Abel Ferreira. A tendência é que ele comece jogando contra o Flamengo, às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, em duelo da 32ª rodada do Brasileirão, e dessa forma, alcance a marca de 100 partidas com a camisa alviverde.

“Estou muito feliz, completando 100 jogos agora contra o Flamengo. É uma emoção muito grande. Claro que eu vim para cá e almejei tudo isso, mas foi de uma forma melhor. Deus vem fazendo coisas incríveis para mim. Venho cada vez mais trabalhando e conseguindo conquistar títulos, gols e muita amizade com todos”, afirmou o defensor.

Nos 99 jogos que fez até agora, Murilo não limitou sua utilidade ao setor defensivo e foi importante também no ataque palmeirense. Tem cinco gols em 42 partidas na atual temporada e marcou 11 vezes no ano passado, quando esteve em campo em 57 oportunidades. Contra o Flamengo, sexto colocado e a seis pontos de distância do vice-líder Palmeiras, o zagueiro não se importa em balançar a rede e sim que a vitória venha a qualquer custo. “É mais um jogo que encaramos como uma final. Assim que pensamos: jogo a jogo. Gostamos desse tipo de partida. Que possamos fazer um grande jogo contra o Flamengo amanhã”, afirmou.

Empatado em 59 pontos com o líder Botafogo, que tem um jogo a menos, o Palmeiras entrou na reta final do Campeonato Brasileiro com boas chances de título, e uma das maiores esperanças dos torcedores alviverdes para alcançar o objetivo é o jovem Endrick, recém-convocado para a seleção brasileira e por quem Murilo nutri imenso carinho.

“Fico muito feliz de ter a amizade dele. É um irmão que eu tenho ou um filho pela diferença de idade (risos). Tenho ele como um irmão e quero sempre ajudar. Por tudo que já passei, tento passar algumas coisas para ele. Mas ele tem uma cabeça incrível, totalmente concentrado e sabe o que quer. Com tão pouca idade, já vem se desenvolvendo muito dentro e fora de campo com trabalho e dedicação. Fiquei muito feliz com a convocação dele, dei os parabéns. Ele vai arrebentar lá, se Deus quiser. Desejo tudo de bom para ele”, disse o zagueiro.

Para o duelo com o Flamengo, também voltam de suspensão Gustavo Gómez e Rony, mas apenas o paraguaio deve estar no time titular. Abel pode escalar o Palmeiras com Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.