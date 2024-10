Murilo sofre lesão na coxa e desfalca Palmeiras contra o Juventude

O Palmeiras terá mais um desfalque importante para as próximas e decisivas rodadas do Campeonato Brasileiro. O clube informou que o zagueiro Murilo sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e já iniciou tratamento com o departamento médico. Com isso, é desfalque certo para o jogo com o Juventude, neste domingo, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada.

Sem Murilo, que deve retornar apenas em novembro, Vitor Reis deve novamente ganhar sequência no time ao lado do capitão Gustavo Gómez. Recentemente, o Palmeiras recebeu consultas na casa dos R$ 122,5 milhões pelo jovem atleta, mas negou negociá-lo nesta temporada, até por entender que o valor do mesmo já está batendo quase R$ 200 milhões.

Já Murilo vai para a sua terceira lesão na temporada. O zagueiro, líder de cortes no Brasileirão, sofreu com duas torções no tornozelo, uma no esquerdo e outra no direito. O Palmeiras já havia perdido o zagueiro, também durante os treinos nesta Data Fifa.

Neste sábado, Abel Ferreira comandou um trabalho tático e, na sequência, foi colocado em prática um descontraído recreativo debaixo de uma chuva fina. O treinador aproveitou também para ensaiar o time que enfrentará o Juventude.

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Flaco López e Estêvão.

Além de Murilo e Murilo, o Palmeiras continua sem contar com o lateral Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues, em transição no departamento médico. Já o volante Gabriel Menino está suspenso.

Atual vice-líder da competição nacional com 57 pontos, quatro atrás do Botafogo, o Palmeiras está invicto há nove partidas pelo Campeonato Brasileiro a última vez que a equipe engatou essa sequência no torneio foi entre abril e junho de 2023.