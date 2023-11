O nadador americanense Murilo Sartori compete nesta quarta-feira (1º) no revezamento 4×200 metros livre do Troféu José Finkel. A competição de cunho nacional teve início nesta terça, em São Paulo, e vai até sábado (4). Além dele, o município está sendo representado por Vitor Sega e Lucas Pelegrini, da Natação Americana.

Murilo compete no Brasil com as cores do Flamengo – Foto: Divulgação / Louisville Swimming & Diving

Revelado pela equipe americanense, Murilo atualmente compete pelo Flamengo. No revezamento 4×200 metros livre, ele vai às águas diretamente para a final, às 19h30. Ao longo da competição, irá nadar os 100 metros livres e 200 metros livres.

Nesta terça-feira, Murilo Sartori e Vitor Sega estrearam na competição na prova dos 400 metros livres e se classificaram para a final. No entanto, não garantiram medalha. Isso porque na decisão o atleta da Natação Americana ficou em 6º lugar, com tempo de 3min55s23, enquanto o flamenguista terminou em 7º, com 3min57s47.

Murilo ainda esteve no time do Flamengo na final do revezamento 4×100 m livre, também nesta terça, mas a equipe ficou apenas na quinta posição.

Após o revezamento 4×200, Sartori volta a nadar na quinta-feira, para a prova dos 100 metros livres. Sua última participação será na sexta-feira, nos 200 metros livres. Vitor Sega também encerrará sua competição nessa prova. Pelegrini, por fim, compete apenas no sábado, nos 200 metros costas.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.