Murilo e Zé Rafael treinam e devem reforçar o Palmeiras; Vitor Reis destaca evolução

O Palmeiras realizou neste domingo mais um treino visando o jogo com o Botafogo, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Brasileirão. As novidades foram o zagueiro Murilo e o volante Zé Rafael, liberados pelo departamento médico. Eles devem ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida entre o líder e vice-líder do torneio.

A preparação teve início com um treino de marcação em campo reduzido, seguido de um trabalho coletivo técnico-tático de 11 contra 11. Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, Murilo participou de partida da atividade, assim como Zé Rafael, desfalque nos últimos jogos por causa de uma lesão na coxa direita.

Além da dupla, Abel Ferreira deve ter também Aníbal Moreno, volante que está com a seleção da Colômbia na decisão da Copa América frente à Argentina. Sendo assim, a disputa será intensa pela titularidade em um jogo que ganhou rivalidade por causa da virada épica do Palmeiras no ano passado, além das faíscas causadas por Leila Pereira e John Textor.

Quem também fez uma análise do duelo foi Vitor Reis, que disputará posição com Murilo. Com apenas 18 anos, ele ganhou uma disputa com Naves nos últimos jogos do Palmeiras. “É um jogo muito importante, ganhou uma repercussão muito grande. Então temos de nos preparar muito bem para quarta, porque será um jogo muito difícil, muito disputado. Temos de seguir fazendo o que já fazemos, não mudar muita coisa, mas estar ainda mais concentrado nos mínimos detalhes em jogos assim para conseguir os três pontos.”

Ele também falou de sua evolução no time do Palmeiras. “As coisas aconteceram muito rápido na minha vida, não imaginei que ia ser assim. Converso com a minha família direto sobre isso. Eu tento não ligar muito para rede social, ficar em paz com a minha família, com calma. Foi tudo muito rápido, titularidade Eu tento fazer o meu trabalho no dia a dia, ficar calmo para na hora do jogo eu estar tranquilo para poder jogar o meu futebol”, completou.

Palmeiras e Botafogo têm 33 pontos, mas o time carioca leva vantagem no quesito gols pró (27 a 25) para liderar o Brasileirão.