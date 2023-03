Murilo diz que Abel Ferreira é paizão na medida certa e exalta parceria com Gómez

Herói da classificação do Palmeiras à final do Paulistão, com o gol da vitória apertada sobre o Ituano na semifinal, o zagueiro Murilo elogiou bastante o técnico Abel Ferreira, celebrou a parceria de sucesso com Gustavo Gómez e revelou que gostaria de fazer o primeiro jogo da final do Paulistão com o Água Santa no Morumbi.

O time de Diadema não pode mandar a decisão em sua casa e ainda busca alternativas para o jogo do dia 2 de abril. O estádio são-paulino, porém, não pode ser por causa de reforma no gramado visando o Brasileirão e a Copa do Brasil. “Queria lá, é mais perto, cabe mais público, o que seria tudo melhor”, afirmou o defensor, à ESPN.

Ainda sem saber onde será a partida, Murilo celebra a boa fase e vê as dicas de Abel Ferreira como importantes para a manutenção do bom futebol palmeirense desde 2022 e a campanha invicta na temporada. “No dia a dia, o Abel nos pede para manter o foco e isso sai naturalmente nos jogos. Temos de manter isso e evoluir sempre”, disse, elogiando o lado ser humano do português. “É um grande profissional e sou fã dele. O Abel sabe ser paizão na medida certa. Sempre nos incentiva a melhorar e tem um caráter incrível.”

Com 11 gols com a camisa verde, Murilo sempre aparece na área em parceria com o companheiro Gustavo Gómez, a quem mostra enorme entrosamento. O paraguaio é outro zagueiro artilheiro do elenco.

“A gente se conhece bastante e isso ajuda muito. É uma defesa entrosada, temos jogadores de grande qualidade e um goleiro que nos passa confiança”, enfatizou, elogiando também o companheiro Weverton, atualmente na seleção brasileira.

A parceria dos defensores, porém, não será vista nas primeiras rodadas da Libertadores. A menos que o Palmeiras entre com recurso e mude decisão do Comitê Disciplinas da Conmebol, que suspendeu Murilo por dois jogos em suas competições após a expulsão diante do Athletico-PR, pela semifinal da edição passada.