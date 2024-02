Murilo celebra fase crescente do Palmeiras e pede foco nesta reta final da fase de grupos

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira já pensando no jogo do meio de semana com a Portuguesa, em partida atrasada da fase de classificação. Líder do Grupo B com 21 pontos, e já garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista, o jogador Murilo disse que o Palmeiras chega a esta reta final numa “fase crescente”.

“Estamos muito bem ali atrás (setor defensivo) e o time vem evoluindo não só na defesa. Estamos criando muito mais e a bola está chegando para os jogadores de ataque. Com todo o trabalho, o grupo está crescendo”, afirmou o zagueiro.

Murilo falou também da sequência de partidas neste início de temporada, da resposta que o elenco vem dando no Campeonato Paulista, e elogiou o planejamento feito pela comissão técnica.

“Estamos em uma batida forte. Na semana retrasada foram três jogos. O grupo está ganhando confiança e agora, já classificado, vai dar andamento para manter o ritmo nas próximas fases”, comentou o jogador.

Na atividade realizada nesta segunda-feira, a novidade foi o lateral Mayke. Em recuperação de uma lesão na coxa direita, ele iniciou o processo de transição física. O jogador participou do aquecimento integrado com o elenco e depois fez atividades em separado no gramado e na caixa de areia.