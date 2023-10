Multicampeão por Fluminense e Cruzeiro, Thiago Neves anuncia aposentadoria: ‘Chegou o momento’

Sem entrar em campo desde 2021, quando deixou o Sport, o meia Thiago Neves anunciou oficialmente a aposentadoria dos gramados. Aos 38 anos, o ex-jogador de Cruzeiro, Flamengo e Fluminense quer seguir no futebol como treinador.

“É, acho que sim. Chegou o momento, tenho que reconhecer. É hora de pendurar (a chuteira). Já comecei a estudar também. Já fiz alguns cursos, estou em outros. Vamos ver o que virá no futuro, o que vai brilhar e como vai ser a próxima carreira”, disse o meia à ESPN.

O agora ex-jogador afirmou que está aproveitando o período sabático para ficar com a família. “Momento especial da vida. Só em poder estar em casa, fazer as coisas de perto com meus filhos, isso já é especial. Na carreira do jogador, você não consegue. Nas datas especiais, você nunca está em casa. Isso é muito importante. Poder participar de todos os eventos com minha filha, que está começando a gostar de futebol, está jogando na escola”, afirmou.

CARREIRA DE THIAGO NEVES

Thiago Neves começou a carreira nas categorias de base do Paraná e não demorou para chamar a atenção de clubes do exterior, transferindo-se para o Vegalta Sendai, do Japão, a pedido do então treinador Joel Santana.

Voltou ao Brasil para defender o Fluminense, clube no qual tem três passagens, a principal delas em 2008, quando foi o principal destaque do time que acabou sendo vice-campeão da Copa Libertadores, perdendo a decisão para a LDU nos pênaltis. O meia fez três gols no duelo.

Pelo Fluminense conquistou ainda uma Copa do Brasil, um Campeonato Carioca e um Brasileirão, os dois últimos em 2012, na sua última passagem pelo clube pelo qual é considerado ídolo.

Thiago Neves atuou também por Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Sport. Pelo clube celeste, foi bicampeão mineiro e bicampeão da Copa do Brasil. Na equipe gaúcha, não conseguiu apresentar o mesmo futebol de outrora, apesar de ter conquistado o título estadual.

Defendeu ainda o Sport de 2020 até 2021, com 46 jogos e oito gols marcados. Tem no currículo passagens por Hamburgo-ALE, Al Jazira-EAU, e seleção brasileira, sendo bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008.