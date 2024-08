Mulher de Izquierdo publica carta de despedida para jogador: 'Parte de mim morre com você' - O Liberal

Selena, mulher de Juan Izquierdo, publicou uma carta nesta quarta-feira em suas redes sociais dedicada ao jogador, morto nesta terça-feira, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Ele chegou a ser internado após sofrer uma parada cardíaca durante partida entre São Paulo e Nacional, no último dia 22 de agosto. No texto, ela se despede do “amor da sua vida”, e diz que uma parte dela morre junto com o jogador.

“Hoje tive que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos, Juan Izquierdo; para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu esposo, o pai dos meus filhos, minha dupla incondicional. Hoje uma parte de mim morre com você”, escreveu a mulher. Izquierdo, de 27 anos, deixa Selena e dois filhos, uma menina de dois anos e um menino recém-nascido a apenas 12 dias.

“Vou sentir sua falta pela vida inteira e sei que vai doer sua ausência a cada passo. Deixou muito para viver, muito caminho para percorrer, meu Juanma. A partir de hoje apenas sonho com o dia do nosso reencontro e voltar a ver esse sorriso que enche a alma”, continuou Selena. Ela esteve no Hospital Albert Einstein, onde Izquierdo ficou internado desde a partida contra o São Paulo, para acompanhar o jogador, assim como outros familiares e demais atletas do Nacional.

Selena também agradeceu ao apoio que recebeu nos últimos dias. “Sei que lutou até o final e que a única coisa que desejava era estar conosco”. Segundo boletim médico, Izquierdo teve morte encefálica às 21h38 desta terça-feira. Desde que foi internado, o quadro do jogador piorou com o passar dos dias. Ele será transportado para o Uruguai em um avião da Força Aérea do país, conforme informado pelo jornal uruguaio El País e confirmado pelo Estadão.

Antes mesmo da confirmação da morte de Izquierdo, o Campeonato Uruguaio já havia sido paralisado por duas rodadas em respeito ao atleta, por iniciativa da Federação Uruguaia de Futebol, que ainda vai comunicar em breve as novas datas dos jogos reagendados referentes para segunda e terceira jornadas da competição.