Mozart Santos lamenta lesões no Guarani e crê em desfalque de trio

Sofrendo com lesões neste início de Paulistão, o Guarani ganhou uma nova preocupação. O atacante Nicolas Careca sentiu dores na coxa no jogo contra o Corinthians e virou dúvida para enfrentar o Botafogo. Além disso, já tinha problemas com o meia Giovanni Augusto e os atacantes Derek e Bruno José.

Ao lamentar as lesões, o técnico Mozart Santos reforçou que escalará os jogadores que estiverem em melhor condição física. “Provavelmente não vou contar com nenhum dos três. Tenho que colocar em campo aqueles que estão em melhores condições. Agora, o Nicolas sentiu o adutor e precisamos avaliar”, explicou.

Apesar de evitar críticas ao calendário, Mozart lembrou que não há tempo de recuperação e encarou as lesões com certa naturalidade. “Não tem muito tempo para recuperar, sempre há um jogo duro. Poderia falar da quantidade de jogos no início de temporada, mas é nosso calendário. Infelizmente, essas lesões acontecem”, admitiu.

Derrotado pelo Corinthians, por 2 a 1, o Guarani segue com quatro pontos, em segundo do Grupo B. O jogo contra o Botafogo será no sábado, às 20h40, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.