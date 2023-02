Esporte Mozart lembra 2022 e aposta em novo momento de ‘reconstrução’ do Guarani

A vitória do Guarani por 2 a 1, de virada, sobre a Portuguesa, pelo Paulistão, pode ter iniciado um novo momento do clube de Campinas. Ao menos é isso que acredita o técnico Mozart Santos, que lembrou que a evolução faz parte de um processo, nem sempre fácil, em que se faz necessário ter paciência.

“Aos poucos, vamos nos encontrando. Reconstrução não é simples. No futebol, dois mais dois não são quatro. Mas a gente quer sempre para ontem. Não nos acostumamos a seguir processos no Brasil. O processo é árduo, o caminho é tortuoso. Você cai e levanta, sofre críticas, absorve e tenta lidar com ela. Tudo é processo”, avaliou.

O técnico ainda lembrou da reação que o Guarani teve em 2022, quando saiu da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e terminou em décimo lugar. “Enquanto eu estiver aqui, acredito nessa fórmula. É bom refrescar a memória de vez em quando. Foi esse processo que nos levou à décima colocação da Série B. Quando eu cheguei, o time estava em último, eu não esqueço. Sou o mesmo treinador de meses atrás”, garantiu.

Após a vitória, o Guarani chegou a sete pontos e, embora siga na quarta e última colocação do Grupo B, se aproximou dos adversários. A chave é liderada pelo São Paulo, com 11, seguido por Mirassol e Água Santa, com oito. O time de Diadema, porém, ainda joga na rodada.

O próximo compromisso do Guarani será contra o São Bento, no sábado, às 19h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.