Esporte Mozart comemora semana cheia para Guarani embalar e afastar risco do rebaixamento

No embalo da vitória do Guarani sobre o Operário por 1 a 0, o técnico Mozart comemorou também a oportunidade de ter uma semana livre para fazer ajustes na equipe, nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Campinas ainda luta para evitar o rebaixamento.

“Temos uma semana, o que é artigo de luxo no nosso calendário. Preparar mentalmente para mobilizar nosso time e nossa torcida para o jogo de terça-feira, em mais um confronto direto”, projeta Mozart.

A partida a que o técnico se refere será na próxima terça-feira, dia 20, contra o Novorizontino, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 21h30. Atualmente, ainda sem os outros resultados da rodada, o Guarani aparece na 15ª colocação com 32 pontos. Ainda torce pro tropeços de alguns concorrentes para terminar a rodada fora da zona da degola.

O triunfo por 1 a 0 sobre o Operário-PR foi o primeiro do Guarani como visitante sob o comando de Mozart nesta Série B.

O time de Campinas vem de uma sequência de confrontos diretos, o chamado “jogo de seis pontos” nas últimas rodadas. Perdeu para o Vila Nova, por 2 a 1, mas ganhou do Operário. Vai pegar o Novorizontino, em casa, e depois visitar o CSA, que também briga contra a degola.

Nos planos da comissão técnica, o objetivo é passar bem por estes jogos diretos, somando mais quatro pontos. Depois tentará consolidar sua posição diante de dois clubes que estão numa situação diferente. Vai receber o Londrina, que briga pelo G-4, e depois enfrentar o Ituano fora de casa, num duelo estadual.