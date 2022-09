Esporte Mozart aposta no fator casa para livrar Guarani do rebaixamento na Série B

A vitória incontestável sobre o Novorizontino, por 2 a 0, na última terça-feira, foi a quarta seguida do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Por isso, o fator casa é aposta do técnico Mozart para livrar o clube do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro.

“Praticamente treinamos todo dia aqui, conhecemos nosso gramado, precisamos nos impor em casa. O fator casa é fundamental para a gente buscar nosso objetivo. A imposição aqui é fundamental para construir os resultados. Encontramos o caminho. É ter humildade para seguir nesse caminho”, destacou Mozart.

Até o fim da Série B, o Guarani vai fazer mais três jogos no Brinco de Ouro da Princesa: Londrina, CRB e Chapecoense. Se conseguir 100% de aproveitamento, o clube atinge o “número mágico” para a permanência.

Na 15ª colocação, com 35 pontos, o Guarani não corre risco de entrar na zona de rebaixamento até o encerramento da 31ª rodada e ainda pode ver diferença ficar em três pontos, mas para isso precisa “secar” CSA, Brusque e Operário contra Tombense, Ituano e Bahia, respectivamente.

Agora o Guarani vai ter mais nove dias de preparação até o próximo jogo, que será um confronto direto contra o rebaixamento. Na sexta-feira da semana que vem, o clube visita o CSA, no Estádio Rei Pelé.