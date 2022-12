Morte do Rei Pelé ganha destaque nos jornais estrangeiros

A morte de Pelé nesta quinta-feira, em São Paulo, causou repercussão imediata nos principais jornais do mundo. Os principais veículos de imprensa definiram o falecimento como a perda do maior jogador de futebol da história. Pelé faleceu às 15h27, no Hospital Albert Einstein, em decorrência da falência múltipla dos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia, de acordo com o boletim médico.

O jornal The New York Times, o mais influente do mundo, estampou em destaque a notícia dizendo que Pelé representa “the global face of soccer”, ou o rosto mundial do futebol. O tempo de leitura estimado é de aproximadamente 10 minutos, dedicado apenas aos artigos mais importantes. “Pelé, considerado tesouro nacional no Brasil e que conquistou popularidade mundial, ajudou a popularizou o esporte nos Estados Unidos”, diz trecho do texto. O Rei do Futebol encerrou sua carreira nos gramados americanos na década de 1970.

Jornal italiano Gazzetta dello Sport repercutiu a morte do Rei do Futebol – Foto: Reprodução

O jornal The Washington Post diz que Pelé era, há décadas, o atleta mais celebrado do mundo. O Los Angeles Times recorda as origens do Rei e diz que ele saiu de uma cidade no interior de Minas Gerais (Três Corações) para se tornar o maior jogador do mundo.

Na Europa, os veículos também reverenciaram a carreira mundial do tricampeão mundial com a seleção brasileira. O periódico francês L’Équipe diz: O Rei Pelé morre. Já o Le Parisien foi adiante com a manchete: “Pelé, o maior jogador de futebol da história, morre”. “Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, reconhecido com um dos, senão o maior jogador da história do futebol mundial, morreu nesta quinta-feira, vítima de um câncer de cólon. O mundo presta-lhe uma homenagem”, diz trecho do jornal Le Parisien.

Os jornais espanhóis também destacaram Pelé como o maior de todos os tempos. O Marca escreveu: “Morre Pelé: o futebol perde seu Rei” em que mostra uma foto do Rei ainda jovem e já coroado. A manchete do Mundo Deportivo foi “Falece Pelé, lenda do futebol mundial”, linha semelhante pelo As: “Morre Pelé, o Rei do futebol”.

O jornal italiano Gazzetta dello Sport trouxe a manchete dupla. Em destaque, o título “O mundo do futebol de luto: morre Pelé aos 82 anos”. Logo abaixo, o principal periódico italiano de esporte cita a genialidade do craque: “Pelé, o rei do baile do futebol: três Copas do Mundo, mais de mil gols, a arte do impossível”.

Na Alemanha, o jornal Bild, o principal do país, estampou: “Pelé está morto – o maior jogador de futebol de todos os tempos deixou o campo. Pelé morreu. Ele tinha 82 anos”.