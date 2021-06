Esporte Mortara vence corrida 2 da etapa do México e assume a liderança da Fórmula E

Após chegar em terceiro na corrida de sábado, o piloto suíço Edoardo Mortara foi ainda melhor neste domingo, na segunda prova da etapa do México da Fórmula E, disputada no circuito de rua montado na cidade de Puebla. Com a forte sequência em solo mexicano, ele assumiu a liderança da competição de carros elétricos.

“Que corrida, não tenho palavras. Foi um fim de semana fantástico para nós. Ontem (sábado) com o terceiro lugar, com um pódio, e hoje com a vitória. Que fim de semana de corridas, realmente”, comemorou o piloto de 34 anos, da equipe Venturi.

Foi apenas a sua segunda vitória na categoria, após vencer em Hong Kong, em março de 2019. “É difícil terminar nos pontos, chegar aos pontos na Fórmula E, porque obviamente quando você olha a lista de pilotos e equipes, o nível da competição é extremamente alto. Como disse, estou muito feliz.”

Mortara chegou ao México somente na 11ª posição da classificação geral, a 30 pontos do então líder Robin Frinjs. Agora soma 72, contra 62 do rival holandês, que caiu para o segundo posto. Atual campeão da Fórmula E, o português António Félix da Costa figura em terceiro lugar, com 60.

Entre os brasileiros, Lucas Di Grassi ocupa o 13º lugar geral, com 39 pontos. Sergio Sette Câmara está em 21º, com 12. Neste domingo, a dupla brasileira não teve muitos motivos para comemorar. Vencedor da corrida 1, no sábado, Di Grassi foi apenas o 18º colocado, depois de cumprir um “drive through” nos boxes por bater e causar a saída de Nyck de Vries.

Sette Câmara foi o 16º e também recebeu uma penalidade, de cinco segundos por bater em Oliver Turvey e no próprio Di Grassi.

A próxima etapa da Fórmula E será disputada no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, no final de semana dos dias 10 e 11 de julho.