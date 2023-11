Morre Vanderlei Paiva, ex-técnico do Rio Branco e ídolo do Atlético-MG

Vanderlei Paiva, durante passagem pelo Atlético-MG - Foto: Divulgação

Morreu na noite desta segunda-feira (27), aos 77 anos, o ex-jogador e ex-técnico de futebol Vanderlei Paiva. Enquanto jogador, foi um dos grandes nomes da história do Atlético-MG e, como técnico, trabalhou no Rio Branco, de Americana. Ele morava em Campinas, era funcionário da Prefeitura de Sumaré e tratava de um câncer de próstata.

Com a camisa do Galo, o então meio-campista Vanderlei fez parte do título nacional de 1971, sob comando de Telê Santana. Além disso, entre 1966 e 1976, entrou em campo 559 vezes para defender a equipe mineira, se tornando o jogador de linha com mais jogos na história do clube. A sua frente, está apenas o ex-goleiro João Leite, que atuou em 684 partidas.

Neste ano, chegou a receber ajuda do Atlético para custear seu tratamento através do Instituto Galo, entidade sem fim lucrativos para abrigar ações sociais da instituição. Na ocasião, foram arrecadados R$ 84 mil com a ajuda de torcedores. Por meio das redes sociais, o clube lamentou a morte e afirmou que Vanderlei tinha uma doença rara, mas não especificou.

Como jogador, foi vice-campeão paulista com a Ponte Preta e ainda passou por Londrina e Palmeiras. Como técnico, teve curta passagem pelo Rio Branco em 1988, comandando o time em 12 jogos no Campeonato Paulista 2ª Divisão daquele ano. Nesse período, acumulou seis vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Em sua carreira de treinador, ainda trabalhou no Juventus da Mooca, Crac de Catalão-GO, Ponte Preta, Roma Apucarana-PR, União São João e Corinthians-AL. Por fim, retornou ao Crac para encerrar sua carreira, em 2013. Na equipe goiana, conquistou seu único título como técnico, em 2004, ao vencer o estadual.

