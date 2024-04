Esporte Morre Terto, ídolo do São Paulo e autor do 1º gol do time em Campeonatos Brasileiros

O São Paulo informou na tarde desta terça-feira a morte de Terto, ídolo do clube, aos 77 anos. O ex-atacante defendeu o time tricolor de 1968 a 1977 e foi o autor do primeiro gol do clube em Campeonatos Brasileiros. A causa da morte não foi divulgada.

A equipe paulista se pronunciou em nota e disse ser um momento de “imensa dor e tristeza”. “O São Paulo se solidariza com a família, amigos e fãs do ídolo são-paulino neste momento de profunda dor”, escreveu o clube, que decretou luto oficial e bandeira a meio mastro.

Tertuliano Severiano dos Santos nasceu no Recife, no Pernambuco, em 29 de dezembro de 1946. O ex-jogador chegou ao São Paulo no ano de 1968, disputou 498 partidas e conquistou o Campeonato Paulista nas temporadas 1970, 1971 e 1975.

Na trajetória com a camisa tricolor, Terto marcou 86 gols, e um deles foi mais que especial. No dia 14 de agosto de 1971, o então atacante foi o autor do primeiro gol do São Paulo em Campeonatos Brasileiros ao marcar diante do Santos.

Já aposentado, Terto continuou a ser parte do dia a dia do São Paulo ao ministrar aulas de futebol para associados do clube. “Uma maneira de prolongar seu amor e dedicação ao Tricolor”, afirmou o clube.