Morre Rubens Minelli, técnico do Rio Branco no primeiro ano de elite paulista

Morreu nesta quinta-feira (23), em São Paulo, o histórico treinador brasileiro e multicampeão Rubens Minelli, aos 94 anos.

Ele comandou o Rio Branco no 1º ano de elite estadual, em 1991, após a saída de Afrânio Riul, considerado um dos maiores comandantes da história do Tigre da Paulista.

A causa do falecimento não foi confirmada, mas, de acordo com o jornalista José Calil, o ex-técnico estava internado há 30 dias em tratamento de uma infecção urinária e não resistiu.

Rubens Minelli, quando era treinador do Rio Branco – Foto: Acervo/Claudio Gioria

Ao todo, Minelli comandou o Rio Branco em 22 jogos, com nove vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Nascido em São Paulo, no dia 19 dezembro de 1928, Minelli começou a carreira como atacante do Ypiranga, equipe do bairro homônimo da capital paulista. Passou, ainda, por Nacional, São Paulo, Taubaté e São Bento antes de iniciar a carreira de treinador no América de São José do Rio Preto em 1963, no qual ganhou a Série A-2.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No América e no Guarani de Campinas, ele ganhou projeção até assumir o Palmeiras, em 1969, e conduzir a equipe ao título da Taça Roberto Gomes Pedrosa, reconhecido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) como título brasileiro. Pelo Verdão, foram 253 jogos em quatro passagens.

Em 1973, foi técnico da Portuguesa campeã paulista. No ano seguinte, assumiu o Internacional e ganhou os títulos brasileiros de 1975 e 1976. Ainda foi tricampeão gaúcho por lá. Em 1977, pelo São Paulo, conquistou pela terceira vez consecutiva o principal campeonato nacional.

Nos anos 1980, teve passagem marcante pelo Grêmio, onde chegou ao título da Copa do Brasil em 1989 e ao tricampeonato gaúcho em 1985, 1988 e 1989.

Em 1991, ele assumiu o Rio Branco após a saída de Afrânio Riul, responsável, no ano anterior, por conduzir a equipe ao primeiro acesso à elite estadual.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Afrânio apenas estreou no Paulistão de 1991, em 24 de julho, quando empatou em 0 a 0 com a Inter de Limeira. Logo na sequência, pediu demissão e aceitou uma proposta do Araçatuba.

O preparador físico Fred Smania assumiu o time interinamente por dois jogos até a estreia de Minelli, contra o Santo André, fora de casa, em 7 de agosto — o Tigre perdeu por 1 a 0.

A equipe encerrou a campanha com a oitava colocação do Grupo Amarelo e não conseguiu a classificação para a fase seguinte.

O atual prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), era o presidente do Tigre naquela época e foi um dos responsáveis pela contratação do treinador.

“O Minelli foi um grande treinador, teve um papel muito importante na história do Rio Branco e é uma contratação que tenho orgulho de ter feito quando estive à frente do clube. Ele deixa um belo legado no esporte e com certeza é uma grande perda para o futebol”, disse Chico.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Por sua vez, Smania, que reside em Americana, relembrou a amizade com Minelli. “Ele foi um técnico fantástico, era uma pessoa exemplar. Fizemos uma grande amizade. Seu neto Bruno Minelli tinha me convidado para o lançamento do livro que ele escreveu sobre seu avô. Meus sentimentos à família”, disse.

Depois da passagem pelo Alvinegro americanense, Minelli ainda comandou Paraná Clube, Santos, XV de Piracicaba, Ferroviária e Coritiba. Em 2003, foi superintendente de futebol do Avaí, antes de se aposentar.

Clubes se manifestam sobre o falecimento

Por meio de uma postagem nas redes sociais, o Rio Branco lamentou o falecimento de Minelli.

Os clubes nos quais Minelli conquistou o título brasileiro também se manifestaram nas redes sociais. Veja algumas das postagens:

O São Paulo FC, com imensa tristeza, lamenta o falecimento de Rubens Francisco Minelli, técnico do nosso primeiro título brasileiro, na edição de 1977. Ele nos deixa aos 94 anos.



Nossos sentimentos e condolências aos familiares, amigos e admiradores deste que foi um dos maiores… pic.twitter.com/XYfdADZkX9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 23, 2023

Hoje, o mundo do futebol perdeu o ex-técnico Rubens Minelli. Comandante do inesquecível time Bicampeão Brasileiro (1975 – 1976), Minelli será sempre exaltado com carinho por todos os colorados. Nossos pensamentos estão com a família, amigos e todos os fãs neste momento difícil.… pic.twitter.com/XhpSTWwnb7 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 23, 2023