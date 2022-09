Morre Roberto Carmona, jornalista esportivo e lenda do rádio

Carmona era um dos repórteres esportivos com maior experiência no país, contabilizando seis décadas de carreira na beira dos gramados

Roberto Carmona havia acabado de passar por uma cirurgia na coluna e foi vítima de uma infecção - Foto: Transamerica

O jornalista Roberto Carmona morreu na madrugada deste domingo, 4, aos 86 anos. Lenda do rádio, ele era um dos repórteres esportivos com maior experiência no país, contabilizando seis décadas de carreira na beira dos gramados. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do Portal R7, Carmona havia acabado de passar por uma cirurgia na coluna e foi vítima de uma infecção.

Em sua trajetória profissional, ele passou por grandes rádios como Nacional (Globo), Jovem Pan, Record, Bandeirantes, Gazeta e Excelsior. Nos últimos anos, Carmona trabalhava como repórter na Rádio Transamérica.

Nascido no interior de São Paulo, em Presidente Bernardes, o “Senhor do Rádio” se mudou aos três anos para o Paraná, onde encontrou uma das paixões da sua vida: o Athletico Paranaense.

Carmona deixa quatro filhos e oito netos. A história dele é contada no livro “O Senhor do Rádio: A fantástica história de Roberto Carmona, o repórter que viveu os anos dourados do rádio esportivo brasileiro” (Editora Kelps, 2022).

O falecimento do repórter repercutiu entre jornalistas e clubes de futebol. André Hernan, Silvio Luiz e André Henning lamentaram em suas contas no Twitter, assim como o perfil oficial do Corinthians.