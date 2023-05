Esporte Morre Raisa O’Farril, lenda do vôlei de Cuba e algoz do Brasil nos anos 1990

Raisa O’Farril, histórica jogadora da seleção cubana feminina de vôlei, morreu na terça-feira, vítima de um câncer aos 51 anos. A informação foi confirmada pela Universidade de Esporte Cubano (UCCFD). Raisa fez parte do grupo que conquistou a medalha de ouro olímpica nos Jogos de Barcelona-1992 e Atlanta-1996.

A jogadora era um dos pilares da geração de vôlei bicampeã olímpica, considerada a melhor da história do país, ao lado de nomes como Mireya Luis, Regla Torres, Yumilka Ruiz e Mirka Francia, comandada pelo técnico Eugenio George. Raisa nasceu em San Diego del Valle, Província de Villa Clara. E iniciou sua carreira no clube da cidade.

“Nas primeiras horas da manhã (desta terça-feira), Raisa O’Farrill Bolaños morreu. Glória do esporte cubano. Ex-atleta da seleção nacional de voleibol, membro do prestigioso plantel ‘Espectaculares Morenas del Caribe’. Bicampeã olímpica. Carinhosa cubana, atleta, professora e companheira. Estenda a mão para sua família, colegas e amigos, nossas mais profundas condolências”, escreveu a UCCFD por meio de suas redes sociais.

Em 1996, Raisa protagonizou um jogo de alto nível contra a seleção brasileira nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Na vitória cubana por 3 sets a 2, derrotou o Brasil, comandado por Bernardinho e que tinha em sua equipe nomes como Ana Paula e Ana Moser, atual ministra do Esporte do governo Lula (PT).

Raisa atuava como membro da comissão técnica e professora licenciada na UCCFD. Seu desempenho nos Jogos Olímpicos garantiu a Cuba o status de uma das equipes mais lendárias da história do esporte, ao lado do “Dream Team” do basquete dos EUA.