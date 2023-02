Morre o francés Jean-Pierre Jabouille, 1º piloto a vencer um GP de F-1 na Renault

O mundo do automobilismo está de luto. Morreu nesta quinta-feira, aos 80 anos, o ex-piloto Jean-Pierre Jabouille, primeiro vencedor de um Grande Prêmio defendendo a equipe Renault. O francês ainda correu por Williams, Surtees, Tyrrell e Ligier.

Jabouille ingressou na equipe Renault em 1977 e precisou de dois anos para subir ao topo do pódio pela escuderia. O feito ocorreu no GP da França de 1979, em Dijon, quando deixou Gilles Villeneuve, da Ferrari, e o companheiro de equipe, Rene Arnoux, para trás. Ele ainda venceria outro GP, na Áustria, no ano seguinte. Foram outras seis pole positions na Fórmula 1 e 21 pontos no total em 47 corridas disputadas.

Ao mesmo tempo em que corria na Fórmula 1, Jean-Pierre Jabouille conquistou o título europeu da F-2 em 1976. Na carreira de piloto, ainda subiu no pódio da tradicional 24 Horas de Le Mans em quatro oportunidades.

“Estou triste com a notícia de que Jean-Pierre Jabouille faleceu. Ele deu muito ao automobilismo e à F1 e nós valorizamos sua memória e suas conquistas. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento de tristeza”, lamentou Stefano Domenicali, CEO e presidente da Fórmula 1.

A ex-equipe Renault, atualmente Alpine, também lamentou a morte e fez questão de lembrar das glórias do ex-piloto em comunicado. “Estamos incrivelmente tristes por saber da morte de Jabouille, um piloto humilde, engenheiro brilhante e um pioneiro do nosso esporte, além de ser um verdadeiro piloto”, afirmou a escuderia.

“Ele liderou a jornada da Renault na F-1 em 1977 com sua atitude resiliente e ousada. Ele foi o primeiro vencedor de um Grande Prêmio com a Renault em 1979, um momento marcante na jornada da Renault na Fórmula 1”, continuou. “Sua determinação e dedicação ao sucesso inspiraram muitos, e esses valores permanecem centrais para a equipe atual em suas agora cores azuis da Alpine. Estamos onde estamos hoje por causa de Jean-Pierre e seu legado continua vivo. Gostaríamos de estender nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos próximos.”