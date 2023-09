Esporte Morre o ex-goleiro Paulo Goulart, tricampeão carioca e do Brasileirão de 84 com o Fluminense

O Fluminense jogará de luto neste sábado, diante do Vasco, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira pela manhã, o ex-goleiro Paulo Goulart, tricampeão carioca e do Brasileirão de 1984 com o clube, morreu aos 68 anos, vítima de um enfarte.

“Paulo Goulart, um dos grandes goleiros da nossa história, nos deixou nesta sexta-feira. Campeão carioca em 1980, o ídolo Tricolor defendeu três pênaltis contra o Vasco na decisão do primeiro turno daquele ano. Lamentamos profundamente o falecimento e desejamos muita força aos familiares, amigos e a toda torcida Tricolor, que sempre o admirou. Toda a nossa gratidão, Paulo Goulart”, prestou homenagem o Fluminense.

Apontado como maior pegador de pênaltis da equipe, Paulo Anchieta Goulart Filho era de Muriaé-MG, onde se formou em direito e vivia atualmente. Ele chegou ao Fluminense com somente 16 anos, em 1971, e atuou com a camisa tricolor no time profissional por 10 temporadas, entre 1976 e 85.

Apesar de ter se destacado na decisão do primeiro turno do Carioca de 1980, quando defendeu três pênaltis diante do Vasco, Paulo Goulart tem no currículo outros dois títulos estaduais, em 1983 e 1984, além do Campeonato Brasileiro de 1984, quando era reserva de Paulo Victor. Ele é o 12º goleiro que mais jogou pelo clube.

Além do Fluminense, Paulo Goulart ainda defendeu as cores de Ceará, Paysandu, Criciúma, Olaria, Rio Negro e o Porto Alegre de Itaperuna, onde se despediu dos gramados em 1988. O ex-goleiro deixa mulher e um filho.