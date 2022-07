Esporte Morre Bill Russel, um dos maiores jogadores da NBA e lenda do Boston Celtics

O basquete mundial está de luto. Considerado o maior pivô defensivo da história do basquete e um dos grandes jogadores da história da NBA, Bill Russel morreu neste domingo aos 88 anos. A informação foi divulgada no seu perfil pessoal. De acordo com o comunicado, ele faleceu pacificamente tendo a companhia da esposa.

Muitos são os feitos de Russel, que fez história nos Estados Unidos. Ele conquistou 11 campeonatos e ganhou ainda cinco prêmios de MVP na Liga Americana. O Boston Celtics passou a frequentar outro patamar com sua presença em quadra. Ele defendeu a franquia de Boston em 13 temporadas e conquistou oito títulos consecutivos, entre os anos de 1959 e 1966.

O jogador também fez história com a camisa da seleção americana ao ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1956.

Na postagem sobre a morte do marido, a esposa Jeannine agradece os muito amigos e familiares pelas orações. A mensagem pede ainda que as pessoas possam refletir mais sobre o compromisso com o próximo a fim de construir um mundo mais digno.

Astro dentro das quadras, ele também teve um papel fundamental no combate ao racismo. Foi o primeiro jogador afro-americano a ganhar os holofotes de um astro da NBA. De quebra superou uma outra barreira: a de se tornar treinador da Liga.

O comunicado lembra ainda de suas conquistas fora das quadras. Ativista na luta contra o racismo, ele foi condecorado com a Medalha Presidencial da Liberdade por Barack Obama. “A compreensão de Bill sobre a luta é o que iluminou sua vida. Bill chamou a atenção para a injustiça com uma franqueza implacável”, diz o comunicado.