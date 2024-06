Moreno prega atenção contra Bragantino; Luis Guilherme é homenageado em despedida do Palmeiras

Autor do gol que abriu caminho para a goleada sobre o Atlético-MG, por 4 a 0, em Belo Horizonte, o volante Aníbal Moreno não quer saber de euforia exagerada no Palmeiras. Nesta quinta-feira, o time busca a quarta vitória seguida no Brasileirão, no Allianz Parque, diante do Red Bull Bragantino, e o argentino pede respeito ao oponente.

“A gente sabe que será um jogo muito difícil, o Bragantino joga bem e tem jogadores de muita qualidade”, avaliou Moreno. “Mas a gente está focado para fazer um grande e somar os três pontos. Ganhar é bom, ainda mais uma sequência de três vitórias, e amanhã é seguir fazendo o nosso trabalho para seguirmos em um bom momento.”

Nem mesmo o placar elástico diante dos mineiros foi definido como “fácil” por Aníbal Moreno. A equipe cresceu na segunda etapa na Arena MRV, quando tinha um a mais com a expulsão de Hulk e anotou três gols. O argentino abriu o placar antes mesmo do cartão vermelho, em momento melhor palmeirense na Arena MRV.

“A verdade é que foi um jogo muito duro, a gente fez um trabalho muito bom em um estádio muito difícil. Foi uma boa vitória”, analisou o volante, garantindo-se totalmente adaptado ao Palmeiras. “Desde que cheguei aqui todos me ajudam muito. Quando me machuquei, todos do Núcleo de Saúde e Performance me ajudaram muito na recuperação e, graças a Deus, estou me sentindo melhor e mais apto a ajudar o time.”

LUIS GUILHERME É HOMENAGEADO E PROMETE VOLTAR

O jovem meia Luis Guilherme, de somente 18 anos e negociado com o West Ham, da Inglaterra, recebeu uma placa de agradecimento das mãos do vice-presidente Paulo Buosi e se despediu dos torcedores do Palmeiras nesta quarta-feira prometendo retornar no futuro.

“A ficha ainda não caiu. O Palmeiras é o clube que me apoiou desde os meus 11 anos e agora me despedir dos meus companheiros e dos funcionários é difícil, mas estamos aí. Vou seguir o meu novo sonho, que é jogar na Europa. Queria agradecer a todos, ao João Paulo, à presidente Leila Pereira, ao Buosi, ao diretor Anderson Barros… Só agradecer a todos por terem confiado em mim”, disse Luis Guilherme, acompanhado dos pais.

“Vou sentir falta do ambiente, de todo mundo. Desde que cheguei ao profissional, todos me apoiaram e estiveram comigo para que eu pudesse desempenhar o meu futebol. Vou sentir falta do dia a dia com certeza”, seguiu. “A torcida palmeirense também sempre me apoiou, do meu primeiro ao meu último jogo, contra o Criciúma. Nunca faltaram garra e vontade da minha parte e é só agradecer. Estarei na torcida sempre pela vitória. É um até logo com certeza.”

O garoto saiu recebendo elogios da diretoria. “O Luis ficou sete anos com a gente, foi campeão em todas as categorias na base, vestiu a camisa do profissional com muita honra e também foi campeão. A gente tem muita alegria com o que ele construiu com a gente”, disse Buosi. “É um menino extraordinário e uma das maiores vendas da história do Palmeiras. Que ele tenha uma carreira sensacional, e eu tenho certeza de que o Palmeiras nunca sairá do coração dele e de que ele nunca sairá do coração de cada palmeirense. O Palmeiras estará sempre com ele.”

João Paulo Sampaio, coordenador geral da base, endossou os elogios do vice-presidente. “Felicidade e orgulho. O Luis tem um berço e uma família que chegou com ele aqui. Fico feliz pela pessoa Luis. Não só o clube e a família que vão ganhar com isso, mas ele também. É um garoto extraordinário e um ser humano que fará muita falta. Ele vai ganhar o mundo e estará sempre no nosso coração. O futebol brasileiro terá um futuro com ele também”, afirmou.