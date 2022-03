Morant faz 52 pontos em vitória dos Grizzlies e bate recorde pelo 2º jogo seguido

Dois dias depois de alcançar a melhor pontuação da carreira em temporada regular e se tornar o jogador com mais pontos marcados em uma mesma partida pelo Memphis Grizzlies, Ja Morant se superou mais uma vez. A marca de 46 pontos na vitória sobre o Chicago Bulls, no domingo, ficou para trás e deu lugar aos 52 anotados entre a noite e a madrugada de segunda-feira, em vitória por 118 a 105 sobre o San Antonio Spurs.

“Tinha que ser os 50. Eu sou grato pelos meus companheiros de equipe, pelos meus treinadores. Eles acreditam em mim e têm toda a confiança do mundo de que eu farei as jogadas certas”, comentou o animado armador da franquia do Tennessee após a importante vitória.

O novo número também é o melhor do jovem de 22 anos mesmo se os playoffs, não contabilizados nos rankings oficiais da NBA, entrarem na conta. Na fase eliminatória, a maior pontuação de Morant em uma partida foi de 47, em maio do ano passado, durante derrota por 141 a 129 no jogo 2 contra o Utah Jazz.

Morant é uma verdadeira bênção aos Grizzlies. Até domingo, o recorde de maior pontuação em um jogo da franquia era de Mike Miller, que fez 44 em fevereiro de 2007. No top 5 desses números, Miller está em terceiro, entre quatro marcas de Morant: 52, 46, 44 e 44. As atuações do armador estão ajudando a equipe a se manter na parte de cima da Conferência Oeste, na qual ocupa a terceira colocação.

Em quadra na noite de segunda, os 52 pontos marcados vieram de jogadas memoráveis, das cestas de três aos habituais saltos incríveis do jogador, como o que ele deu para superar Jakob Poetl em uma linda enterrada. Além disso, Morant ainda teve sete rebotes e duas assistências.

“Ele está no aro toda noite, mas o jeito que fez nesta noite, ele simplesmente estava em modo de ataque no salto. Ele conseguiu tudo o que queria, e pareceu fácil olhando de fora. Foi simplesmente especial estar aqui e assistir isso” , disse o DeAnthony Melton, que começou no banco de reservas e entrou para ajudar com 15 pontos.

OUTROS JOGOS – Um pouco antes do show de Morant, os dois primeiros colocados da Conferência Leste se encontraram na Flórida, em partida na qual os donos da casa levaram a melhor. Com 20 pontos de Gabe Vincent e outros 20 de Tyler Herro, o líder Miami Heat venceu o Chicago Bulls por 112 a 99 e chegou à nona vitória nos últimos dez jogos.

Bam Adebayo, com 15 pontos, sete rebotes e cinco assistências, foi outro destaque do Heat, assim como Max Strus, autor de 13 pontos no quarto final. Já o melhor pontuador do Bulls foi Zach LaVine, dono de 22 pontos na partida.

Enquanto isso, DeMar DeRozan interrompeu uma sequência de dez partidas consecutivas marcando 30 pontos e ficou bem abaixo do esperado, com apenas 18. “Eu estava apenas jogando, fazendo o que eu podia. Estou feliz que acabou para que eu posso parar de ouvir sobre isso”, disse DeRozan.

Em Wisconsin, O Milwaukee Bucks se recuperou da derrota para o Brooklyn Nets com uma vitória por 130 a 106 sobre o Charlotte Hornets. O astro Giannis Antetokounmpo foi um dos melhores em quadra, com um double-double de 16 rebotes e seis assistências.

Veja os resultados da noite de segunda-feira e da madrugada de terça:

Cleveland Cavaliers 122 x 127 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 119 x 103 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 97 x 133 Toronto Raptors

Miami Heat 112 x 99 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 118 x 105 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 130 x 106 Charlotte Hornets

Sacramento King 131 x 110 Oklahoma City Thunder