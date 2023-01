Monteiro supera alemão e avança em Auckland em jogo interrompido pela chuva

Em jogo interrompido por cerca de 12 horas, Thiago Monteiro saiu vitorioso de quadra neste sábado, no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. O tenista número 1 do Brasil superou o alemão Daniel Altmaier de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 7/6 (8/6), pela rodada de abertura do qualifying.

A partida começou na madrugada deste sábado, pelo horário de Brasília, e terminou somente na noite por causa da forte chuva no início do dia. Assim, pelo horário local, Monteiro deve disputar dois jogos no mesmo dia, em busca da vaga na chave principal da competição, de nível ATP 250. Seu adversário será o local Ajeet Rai, atual 466º do ranking de simples.

A partida contra Altmaier foi interrompida no início deste sábado no início do terceiro set. Monteiro já havia iniciado sua reação na partida, após perder o set inicial. Na retomada da partida, nenhum dos tenistas obteve quebra de saque e o duelo foi decidido no tie-break. O alemão chegou a abrir vantagem, mas o brasileiro reagiu a tempo e fechou a partida, que durou no total 2h49min.

Atual 71º do ranking de simples, Monteiro busca começar sua temporada individual somando pontos na chave principal de Auckland, em preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que começará no dia 16 deste mês, em Melbourne.

A estreia do brasileiro na temporada 2023 aconteceu na nova United Cup, competição entre nações que passou a fazer parte do calendário neste ano. Sob sua liderança, o Brasil acabou sendo eliminado ainda na primeira fase do torneio, a ser finalizado neste domingo, em solo australiano.