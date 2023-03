Modric é convocado pela Croácia aos 37 e mantém plano de longevidade na seleção

A convocação do técnico Zlatko Dalic para os primeiros compromissos da Croácia nas Eliminatórias da Eurocopa manteve muitos nomes que fizeram parte da campanha do terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar, no final do ano passado. Entre eles, está Luka Modric, que continua se destacando no Real Madrid e não pretende se aposentar tão cedo da seleção croata.

Depois da vitória sobre o Marrocos na disputa pela terceira posição do mundial de 2022, Modric já havia avisado que seu plano é continuar jogando pela Croácia pelo menos até o fim da participação na atual Liga das Nações. Os croatas jogam as semifinais do torneio da Uefa contra a Holanda, no dia 14 de junho deste ano, e o time que avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Espanha e Itália na outra semifinal.

Antes disso, o meio-campista irá disputar as duas partidas pelas Eliminatórias da Euro, marcadas para o final de março, e completará 162 partidas pela seleção nacional, com a qual também foi vice-campeã em 2018. O primeiro duelo é com o País de Gales, dia 25. Três dias depois, o adversário será a Turquia.

Além de Modric, Dalic chamou outros 22 jogadores que estiveram na Copa do Mundo do Catar. A principal novidade é o atacante Petar Musa, de 25 anos, que joga pelo Benfica. Nas Eliminatórias da Euro, a Croácia briga para ficar pelo menos em segundo lugar de seu grupo para conseguir uma vaga na competição. Além de Turquia e País de Gales, a chave tem Armênia e Letônia.