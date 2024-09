Modric comemora 180 jogos pela Croácia e adia adeus: 'Quando não sentir mais fogo, me aposento' - O Liberal

Esporte Modric comemora 180 jogos pela Croácia e adia adeus: ‘Quando não sentir mais fogo, me aposento’

Luka Modric continua jogando em alto nível na carreira aos 38 anos. Neste domingo, o meia do Real Madrid definiu a vitória da Croácia sobre a Polônia, por 1 a 0, na Liga das Nações, em seu 180º jogo pela seleção nacional, e garantiu que a aposentadoria ainda não passa por sua cabeça por sentir-se bem atuando.

“Nunca se sabe (quando chegará o adeus). Ainda mais comigo. E temos de encarar jogo por jogo, pois não consigo pensar no futuro”, afirmou o jogador na coletiva no Opus Arena, em Osijek, na Croácia, depois de deixar o campo como herói diante dos poloneses ao anotar em bela cobrança de falta.

“Quando não sentir mais o fogo em mim, vou me aposentar. E só eu posso sentir esse fogo e tomar a decisão”, prosseguiu, garantindo que continua se sentindo bem em campo. Com a contusão de Jude Bellingham no Real Madrid, o croata vem sendo aproveitado desde o começo por Carlo Ancelotti.

Sobre a marca histórica, superando o zagueiro espanhol Sergio Ramos e se tornando o segundo jogador com mais aparições em uma seleção – Cristiano Ronaldo lidera com 213 por Portugal -, o armador era só alegria.

“Estou orgulhoso e bastante feliz por ter alcançado essa marca. Nem poderia sonha que jogaria por tanto tempo na seleção”, admitiu. “O primeiro jogo foi um sonho e agora esse feito. Feliz por ainda estar aqui ajudando o time a alcançar novas vitórias.”

Depois de largar com derrota para Portugal, por 2 a 1, na quinta-feira, a Croácia se redimiu na Liga das nações ao superar a Polônia e alcançar os três pontos. Os portugueses lideram com seis e os dois melhores se garantem na fase de mata-mata.