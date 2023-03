Mitchell e Cavaliers impõem nova derrota aos Celtics; Embiid e Harden brilham

Vice-líder da Conferência Leste, o Boston Celtics chegou nesta segunda-feira à sua terceira derrota seguida, a segunda na prorrogação, e continua dando margem para o líder Milwaukee Bucks se distanciar. A franquia do Massachusetts sucumbiu diante do Cleveland Cavaliers em noite inspirada de Donovan Mitchell e acabou derrotada por 118 a 114 na casa dos adversários.

Celtics e Cavaliers se encontraram também na semana passada, quarta-feira, em partida na qual Mitchell fez 44 pontos, mas a equipe de Boston saiu vitoriosa. Na noite desta segunda, o ala-armador alcançou um “double-double” de 40 pontos e 11 rebotes e, dessa vez, conseguiu o triunfo para o seu time, ofuscando o adversário Jaylen Brown, autor de 32 pontos e 13 rebotes, além de nove assistências.

Lamar Stevens também foi importante para a vitória dos Cavaliers ao sair do banco para liderar o último quarto e levar o jogo para a prorrogação. “Não haveria forma alguma de vencer este jogo sem o Lamar”, afirmou J.B. Bickerstaff, treinador da franquia de Ohio. “Ele mudou o tom, o aspecto físico da partida, o esforço”, concluiu.

O Cleveland Cavaliers continua confortável na quarta colocação enquanto busca uma aproximação do terceiro colocado Philadelphia 76ers, que não deu mole nesta segunda. A dupla Joel Embiid e James Harden garantiu um grande show em Indianapolis, onde ajudaram os 76ers a vencerem os Pacers por 147 a 143. Embiid marcou 42 pontos e Harden somou 20 assistências, 14 pontos e ficou a um rebote do “triple-double”, pois somou nove.

A noite também deu sequência ao grande momento vivido por Damian Lillard, que continua impressionando desde o incrível jogo de 71 pontos no final do mês passado. Em triunfo por 110 a 104 do Portland Trail Blazers sobre o Detroit Pistons, ele anotou um “triple-double” de 31 pontos, 13 rebotes e 12 assistências.

O duas vezes MVP Nikola Jokic também esteve em quadra e liderou o triunfo por 118 a 113 do Denver Nuggets sobre o Toronto Raptors, com 17 pontos, 13 rebotes e nove assistências. Em Miami, Jimmy Butler fez 26 pontos, nove rebotes e nove assistências para comandar o Heat, que fez 130 a 128 no Atlanta Hawks. Em Sacramento, os Kings conseguiram um elástico 123 a 108 sobre o New Orleans Pelicans.

Confira os resultados da NBA desta segunda-feira

Cleveland Cavaliers 118 x 114 Boston Celtics

Indiana pacers 142 x 147 Philadelphia 76ers

Detroit Pistons 104 x 110 Portland Trail Blazers

Miami Heat 130 x 128 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 118 x 113 Toronto Raptors

Sacramento Kings 123 x 108 New Orleans Pelicans

Confira os jogos da NBA desta terça-feira:

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Detroit Pistons x Washington Wizards

New York Knicks x Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers