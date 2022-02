Esporte Mirassol sofre gol no fim, empata com Inter de Limeira e não assume liderança

O Mirassol perdeu a chance de “roubar” a liderança do Palmeiras no Grupo C ao empatar com a Internacional de Limeira, por 2 a 2, na manhã deste domingo, no Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O terceiro jogo seguido sem vitória mantém o Mirassol na vice-liderança do Grupo C, com nove pontos. O Palmeiras tem dez e duas partidas a menos. Já a Inter de Limeira não saiu da lanterna do Grupo A, onde está com seis pontos.

O domínio do Mirassol não demorou para se refletir em gol. Logo aos oito minutos, Zeca aproveitou cruzamento rasteiro de Rodrigo Ferreira e só completou. A Inter de Limeira sentiu e viu o adversário criar duas boas oportunidades na sequência. O empate parecia improvável, mas veio com uma ajuda de Neto Moura.

Aos 30, o volante entregou a bola nos pés de Ronaldo, que dominou na marca do pênalti e bateu na saída de Darley para se isolar na artilharia do Paulistão, com cinco gols. Depois disso, os times tiraram o pé do acelerador.

Os dois times não conseguiram manter o mesmo ritmo no segundo tempo até pelo forte calor que fazia em Limeira. Mas as emoções estavam guardadas para os minutos finais, quando o jogo ficou eletrizante.

O Mirassol voltou a ficar na frente do placar aos 42 minutos em cabeçada de Rafael Silva, mas um vacilo da zaga permitiu o empate da Inter de Limeira aos 48. Gui Pira chutou na trave e o rebote sobrou para Lima, livre de marcação, só completar.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira, pela sétima rodada. A Inter de Limeira enfrenta o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo, e o Mirassol recebe o Santos, às 19 horas, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 2 X 2 MIRASSOL

INTER DE LIMEIRA – Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Candão e Rafael Carioca; Jhony Douglas, Galdezani (Lima) e Thiago Alagoano (Gui Pira); Geovane (Celsinho), Diego Tavares (Tito) e Ronaldo (Júlio Rusch). Técnico: Vinícius Bergantin.

MIRASSOL – Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson, Lucão e Pará (Frank); Luis Oyama, Neto Moura e Claudinho (Camilo); Fabrício Daniel (Rafael Oller), Negueba (Fabinho) e Zeca (Rafael Silva). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS – Zeca, aos oito minutos, e Ronaldo, aos 30 do primeiro tempo; Rafael Silva, aos 42, e Lima, aos 46 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Luiz Flavio de Oliveira

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Ferreira, Thalisson e Zeca (Mirassol)

CARTÃO VERMELHO – Camilo (Mirassol)

PÚBLICO – 2.895 pagantes

RENDA – R$ 86.561,40

LOCAL – Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).