Esporte Mirassol e Sport ficam no 0 a 0, mas continuam no G-4 da Série B do Brasileiro

Em um duelo direto entre dois times do G-4, Mirassol e Sport perderam a chance de diminuir a diferença para os líderes da Série B do Campeonato Brasileiro, Santos e Novorizontino. Na noite deste domingo, os times se enfrentaram no estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista, e não saíram do empate sem gols.

Apesar da igualdade, as duas equipes não têm chances de queda do G-4 nesta rodada, afinal ambos estão empatados com 47 pontos. O Vila Nova, primeiro time fora, tem 46. O Sport fica na frente pelos critérios de desempate e é terceiro, enquanto o time paulista vem logo atrás em quarto.

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio e de poucas chances. O Mirassol levou perigo logo aos sete minutos, quando Dellatorre recebeu na entrada da área e bateu cruzado, mas Caíque França conseguiu fazer a defesa com as pernas.

Do outro lado, o Sport pouco conseguiu criar. Do outro lado, o Mirassol seguiu criando. Aos 35, Dellatorre tentou emendar uma bicicleta, mas pegou mal na bola e mandou para fora.

Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu da mesma forma, com o Mirassol chegando com perigo algumas poucas vezes e o Sport sendo salvo por Caíque França. Logo aos dez minutos, Fernandinho fez jogada individual pela esquerda e bateu cruzado, mas o goleiro rival se esticou inteiro, para espalmar para fora.

O primeiro chute no gol do Sport só foi sair aos 22 minutos da segunda etapa, quando Julián Fernández arriscou de longe, mas mandou por cima. Porém, a melhor chance do jogo, em que o Mirassol ficou perto da vitória veio aos 24. Rafael Thyere furou e a bola sobrou para Fernandinho, que bateu na saída de Caíque França, que fez a defesa.

Os dois times voltam a campo no próximo final para a disputa da 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Mirassol recebe o Vila Nova, no estádio José Maria de Campos Maia, às 18h. Já na segunda-feira, o Sport recebe o Ceará, na Arena

Pernambuco, às 21h.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 0 SPORT

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Lucas Gazal e Zeca; Gabriel (Rodrigo Andrade), Danielzinho e Chico Kim (João Pedro); Fernandinho (Marquinhos), Iury Castilho (Léo Gamalho) e Dellatorre (Bruno Matias). Técnico: Mozart.

SPORT – Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Julián Fernández (Pedro Vilhena), Felipe e Lucas Lima; Titi Ortíz (Wellington Silva), Chrystian Barletta (Lenny Lobato) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

CARTÕES AMARELOS – Dellatorre (Mirassol) e Titi Ortíz (Sport).

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA – R$ 106.010,00.

PÚBLICO – 7.417 total.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).