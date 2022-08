Esporte Miranda, Calleri e Reinaldo deverão ser poupados por Ceni no duelo com Fortaleza

A prioridade do São Paulo nas próximas duas semanas é conquistar a vaga na final da Copa Sul-Americana, após os duelos previstos com o Atlético-GO. Para isso, o técnico Rogério Ceni, mais uma vez, vai escalar uma equipe mista para o duelo de domingo, às 16 horas, contra o Fortaleza, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Trata-se de uma escolha perigosa, afinal o time do Morumbi é o 12º colocado na classificação e em caso de derrota e uma combinação de resultados poderá levar o time tricolor a ficar bem próximo da zona de rebaixamento. Além do mais, o adversário vem embalado por acumular quatro vitórias consecutivas.

Com a intenção de poupar jogadores importantes, Ceni deverá deixar jogadores importantes como Miranda, Calleri e Reinaldo de fora do compromisso pela competição nacional.

Bustos, Ferraresi, Marcos Guilherme e Felipe Alves são atletas que poderão ser utilizados por Ceni. Nenhum deles atuaram na derrota frente ao Flamengo, pois não estão incritos na Copa do Brasil.

Uma formação provável para enfrentar o Fortaleza poderá ter: Jandrei, Rafinha, Diego Costa (Luizão), Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Galoppo, Nikão (Rodrigo Nestor) e Igor Gomes; Marcos Guilherme (Bustos) e Luciano.