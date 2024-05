Minnesota Timberwolves reage, vence Dallas, e força jogo 5 da final do Oeste da NBA

Diante de um adversário embalado pela vantagem de 3 a 0 nesta série final dos playoffs e contra um ginásio lotado, o Minnesota Timberwolves se superou na noite desta terça-feira ao derrotar o Dallas Mavericks por 105 a 100. O resultado adiou a definição do finalista da Conferência Oeste da NBA.

Após triunfar na casa do adversário, os Wolves voltam à quadra em uma condição mais favorável, já que na quinta-feira, o encontro vai ser em Minneapolis e a franquia busca diminuir a série para 3 a 2. Já os Mavericks estão a uma vitória de ir para a decisão com o Boston Celtics, vencedor do lado Leste.

Em um jogo emocionante, Anthony Edwards terminou o confronto como cestinha do duelo com 29 pontos e dez rebotes. Karl-Anthony Towns também foi preciso nos arremessos (25) e ajudou a conduzir o time à liderança no marcador.

Em um tom confiante, ele disse que a equipe entrou determinada a mudar o rumo dos playoffs. “Tínhamos de ser agressivos. Não era hora de ter dúvidas, principalmente neste momento. Era o jogo 4 e estávamos perdendo a série por 3 a 0. Não havia tempo para hesitações”, comentou Towns.

Em cima do discurso de um dos principais destaques, o Timberwolves tomou a iniciativa e fechou o primeiro período com uma vantagem de sete pontos (27 a 20). A reação dos mandantes, contudo, não demorou a surgir.

Efetivo em quadra, Luka Doncic equilibrou a partida. Ele cravou um “triple-double” ao anotar 28 pontos, conseguir 15, rebotes e dar dez assistências para os companheiros, e foi decisivo para ajudar o Dallas a fechar a primeira etapa em igualdade com os Wolves (49 a 49).

A parte final do encontro foi movimentada com os dois rivais se alternando à frente do marcador. Nos três minutos finais, no entanto, os Wolves conseguiram ser mais eficientes. Edwards e Towns controlaram o ritmo e foram determinantes para o triunfo em 105 a 100.

Para Luka Doncic, no entanto, a equipe não pode se abater com o revés. “Eles ganharam um jogo. Só temos que nos concentrar na próxima partida e tentar buscar o nosso melhor rendimento. Temos que entender que não fizemos uma grande exibição e dar crédito ao Minnesota”, comentou o ala-armador esloveno.

Confira o resultado da noite desta terça:

Dallas Mavericks 100 x 105 Minnesota Timberwolves

