Mineirinho avança à 3ª fase na Austrália; Tatiana Weston-Webb e Jadson estão fora

A terça-feira não foi positiva para o surfe do Brasil na praia de Merewether, em Newcastle, na Austrália, na segunda etapa do Circuito Mundial. Entre os três brasileiros que entraram na água, apenas um passou pela repescagem e avançou à terceira fase da competição, já entre os 32 melhores: Adriano de Souza, o Mineirinho.

Após quatro adiamentos seguidos, o mar melhorou em Merewether e as ondas ultrapassaram 1 metro de altura. Mineirinho entrou logo no primeiro confronto da repescagem contra dois locais: Owen Wright e Matt Banting. O brasileiro buscava a primeira vitória na temporada que marca a sua despedida do circuito e ficou muito próximo de avançar em primeiro, mas acabou sofrendo a virada para Owen na última onda por apenas 11 centésimos. Passou em segundo e agora vai encarar o francês Jeremy Flores na terceira fase.

Mas o dia também foi de desclassificação brasileira na repescagem. Jadson Andre ficou na terceira e última posição na bateria contra o italiano Leonardo Fiovaranti (primeiro colocado) e o americano Conner Coffin (segundo). O surfista europeu conseguiu a maior nota do campeonato até agora (9,00).

Com os resultados desta terça-feira, foram definidas as 16 baterias da terceira fase masculina. Destaque para os duelos dos campeões mundiais Italo Ferreira e Gabriel Medina, que enfrentarão os locais Jackson Baker e Connor O’Leary, respectivamente. Além de Mineiro, Italo e Medina, outros sete brasileiros também disputam a terceira rodada: Filipe Toledo, Deivid Silva, Miguel Pupo, Caio Ibelli, Peterson Crisanto, Yago Dora e Alex Ribeiro.

FEMININO – O dia também foi de eliminação da única representante do Brasil na competição feminina. Nas oitavas de final, Tatiana Weston-Webb perdeu para a australiana Isabella Nichols por 14,10 a 12,53 e terminou a etapa na nona colocação.