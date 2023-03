Milwaukee Bucks supera Suns e é o primeiro classificado aos playoffs da NBA

O Milwaukee Bucks está garantido nos playoffs da NBA. A vaga foi conquistada na noite desta terça-feira, em mais um jogo com participação decisiva de Giannis Antetokounmpo. Primeira colocada do Leste, a franquia de Wisconsin foi liderada pelo grego, autor de um “double-double” de 36 pontos e 11 rebotes, além de oito assistências, para bater o Phoenix Suns, o quarto da conferência, por 116 a 104.

O triunfo foi conquistado a duras penas, diante de um adversário que deu bastante trabalho. A diferença no placar foi mínima na maior parte do tempo, e o Suns cresceram bastante no terceiro quarto, graças ao endiabrado Devin Booker. A partir da metade do último período, contudo, os Bucks tomaram o controle da partida e conseguiram abrir vantagem.

Nome do jogo, Antetokounmpo celebrou seu segundo “double-double” seguido. Após ser desfalque por três jogos por causa de uma lesão, voltou para a quadra na noite de segunda e teve 46 pontos e 12 rebotes no triunfo sobre o Sacramento Kings. Com os números do duelo de terça, foram 82 pontos marcados em 42 horas. “Nós somos bons. Estamos em um bom lugar neste momento. Temos que continuar aprendendo e permanecer humildes”, afirmou o grego.

Com a temporada regular em sua reta final, a angústia começou a bater em equipes que passaram a maior parte do tempo oscilando. É o caso dos Los Angeles Lakers, que vinha de uma derrota para o New York Knicks, mas conseguiu se reabilitar com uma vitória por 123 a 107 sobre o New Orleans Pelicans. Ainda sem LeBron James, lesionado, a franquia californiana contou com um “double-doubl” de Anthony Davis e voltou para a zona de classificação ao play-in da Conferência Oeste, em décimo lugar.

No topo do Oeste, o Denver Nuggets vem penando para confirmar a classificação aos playoffs. Nesta terça, somou a quarta derrota seguida ao ser superado por 125 a 107 pelo Toronto Raptors. O astro Nikola Jokic, que anotou 28 pontos, oito rebotes e sete assistências, viu Fred VanVleet comandar os adversários com 36 pontos e sete assistências.

Confira os resultados da NBA desta terça-feira:

Charlotte Hornets 104 x 120 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 117 x 97 Detroit Pistons

Toronto Raptors 125 x 110 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 108 x 123 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 121 x 107 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 132 x 114 Orlando Magic

Phoenix Suns 104 x 116 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 107 x 123 New York Knicks

Confira os jogos da NBA desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Miami Heat x Memphis Grizzlies

Chicago Bulls x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

LA Clippers x Golden State Warriors