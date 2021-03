Milwaukee Bucks sofre, mas vence fora e confirma reação na NBA

Se dominou até com facilidade a Conferência Leste da NBA nas últimas temporadas, nesta o Milwaukee Bucks sofre para ocupar a liderança. Mas, após seguidos tropeços, o time liderado por Giannis Antetokounmpo parece engrenar. Na noite desta quarta-feira, os Bucks sofreram fora de casa, mas venceram o Philadelphia 76ers por 109 a 105.

Foi a quinta vitória seguida da equipe de Milwaukee, que se aproximou dos líderes. Agora é a terceira colocada, com 26 vitórias e 14 derrotas. O novo triunfo teve importância extra por ser sobre o atual líder da Conferência. Os Sixers dividem o primeiro posto com o Brooklyn Nets, ambos com 28 vitórias e 13 revezes.

Jogando na Filadélfia, os Bucks fizeram fraca apresentação no primeiro tempo. E precisaram exibir forte reação na segunda metade para descontar 19 pontos no placar e buscar a vitória. Como de costume, Antetokounmpo liderou os visitantes. Cestinha da partida, anotou 32 pontos e obteve um “double-double” ao registrar 15 rebotes. Foram ainda cinco assistências. Pelos Sixers, o destaque foi Tobias Harris, com 19 pontos.

Rival dos Bucks na briga pela ponta, o Brooklyn Nets não decepcionou. Venceu o Indiana Pacers por 124 a 115, também fora de casa. James Harden chamou a responsabilidade para si e comandou os Nets, desfalcados de Kyrie Irving e Kevin Durant, anotando um “triple-double” de 40 pontos, 15 assistências e 10 rebotes.

Joe Harris, com 19 pontos, também deu importante contribuição para o novo triunfo dos Nets. Pelo Indiana Pacers, o destaque individual foi Malcolm Brogdon, responsável por 24 pontos.

Em Houston, o Golden State Warriors segue tentando buscar a regularidade. Venceu os Rockets por 108 a 94, em noite pouco inspirada de Stephen Curry, dono de 18 pontos e oito assistências. Quem roubou a cena foi Draymond Green, autor de um “triple-double” de 16 pontos, 10 assistências e 12 rebotes. Os Warriors somam agora 21 vitórias e 20 derrotas, na nona posição da Conferência Oeste. Longe de repetir a performance dos últimos anos, os Rockets estão na 14ª e penúltima posição, com 11 triunfos e 28 revezes.

Outro destaque da rodada foi o esloveno Luka Doncic. Ele anotou 42 pontos nesta quarta e liderou o Dallas Mavericks na vitória sobre o Los Angeles Clippers por 105 a 89, em casa. O time do Texas está em oitavo no Oeste, com 21 vitórias e 18 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 116 x 112 Toronto Raptors

Indiana Pacers 115 x 124 Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers 105 x 109 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 119 x 121 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 117 x 110 Boston Celtics

Chicago Bulls 99 x 106 San Antonio Spurs

Houston Rockets 94 x 108 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 89 x 85 Miami Heat

Denver Nuggets 129 x 104 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 105 x 89 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Washington Wizards x Utah Jazz

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder

New York Knicks x Orlando Magic

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x Charlotte Hornets