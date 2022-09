Militão volta a treinar no Real e deve jogar dérbi antes de se juntar à seleção

Desfalque do Real Madrid nos jogos diante de Mallorca e RB Leipzig, o zagueiro Éder Militão voltou a treinar nesta quinta-feira e deve ser opção para o técnico Carlo Ancelotti no dérbi contra o Atlético de Madrid no domingo. O clássico madrilenho será o último compromisso da equipe merengue antes da Data Fifa deste mês, a última antes da Copa do Mundo.

Militão está na lista de convocados de Tite e se apresentará ao treinador ao longo da próxima semana para iniciar a preparação para dois amistosos. Os adversários serão Gana, no dia 23, e Tunísia, no dia 27. Como a lesão do zagueiro tratava-se apenas de um pequeno problema muscular, em nenhum momento foi cogitada a opção de cortá-lo da lista.

O defensor de 24 anos participou normalmente das atividades realizadas nesta quinta-feira, sob o comando de Carlo Ancelotti, ao lado dos jogadores que ficaram no banco ou atuaram por poucos minutos durante a vitória por 2 a 0 sobre o RB Leipzig, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Atual campeão do torneio, o Real Madrid está na liderança do Grupo F, com seis pontos, dois a mais que o segundo colocado Shakhtar Donetsk, que tem quatro. A chave ainda tem o Celtic em terceiro lugar, com um ponto, e o Leipzig em quarto, sem pontuação. A próxima partida pela competição europeia será apenas no dia 5 de outubro, contra o Shakhtar.

O dérbi com o Atlético de Madrid está marcado para as 16 horas deste domingo, no Santiago Bernabéu. O astro francês Karim Benzema, ainda se recuperando de lesão, não voltou a treinar e deve ser desfalque, assim como o meia-atacante Lucas Vázquez.