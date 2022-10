Esporte Militão garante triunfo contra o Getafe e Real Madrid dorme no topo do Espanhol

O Real Madrid foi econômico, mas somou mais três pontos em sua briga particular com o rival Barcelona pelo topo do Campeonato Espanhol. Neste sábado, na abertura da oitava rodada, fez 1 a 0 na casa do Getafe, com gol do brasileiro Éder Militão, logo aos três minutos, e dormiu na liderança. Neste domingo, torcerá por tropeço dia catalães diante do Celta de Vigo para não perder a posição.

Com o triunfo deste sábado, o Real Madrid subiu para os 22 pontos, diante de 19 do Barcelona, que leva vantagem no saldo de gols em caso de igualdade na tabela. Ambos fazem o clássico na próxima rodada, dia 16, no Santiago Bernabéu.

Ainda sem Courtois, se recuperando de dores nas costas, o técnico Carlo Ancelotti deu descanso ao goleador Benzema por causa do desgaste físico, já pensando na visita ao Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões, terça-feira, e o clássico com o Barcelona daqui uma semana. Optou por investir nos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo na frente, com a companhia de Valverde, mais adiantado.

Contra um rival com defesa frágil, a ordem era abrir caminho para a vitória rápido. E assim o time merengue o fez. Seu terceiro brasileiro em campo, o zagueiro Éder Militão, apareceu na área logo aos três minutos para cabecear para as redes de David Soria o escanteio cobrado por Modric.

A partida parecia um treino do ataque merengue, jogando o tempo todo do meio para a frente. Repetindo o domínio apresentado diante do Shakhtar no meio de semana sem aproveitamento na hora de ampliar. Rodrygo exigiu boa defesa de Soria em cabeçada e Vini Jr. só era parado em faltas.

Apesar de rondar a área, o Real levou um susto em raro ataque do Getafe, com a batida cruzada de Angileri passando perto. Do mais, os mandantes preferiram se fechar atrás, tentando evitar uma surra vexatória.

No fim do primeiro tempo, Vini Jr. passou por dois marcadores e foi parado com mfalta na área. O árbitro deu o pênalti, mas o VAR anulou acusando saída de bola na origem da jogada, para frustração do brasileiro que abusava da sua habilidade, com direito a chapéu e caneta.

Depois de ser utilizado como lateral-direito na seleção brasileira, Militão fez jogada nela beirada do campo pé serviu Rodrygo, que bateu pelo alto. O Real voltou com tudo. No segundo minuto, um bombardeio no Getafe. Vini Jr. deu para Rodrygo ver seu chute ser travado, a sobra parou em milagre de Soria em bomba de Tchouameni e nova sobra foi desperdiçada por Modric.

Um pouco mais ousado na etapa final, o Getafe também assustou com duas finalizações seguidas, um defendida por Lunin e outra raspando a trave, para desespero dos 15 mil torcedores que faziam bela festa no acanhado e charmoso estádio da província de Madri.

Depois de desperdiçar algumas oportunidades, Rodrygo conseguiu encobrir o goleiro e finalmente festejar. Comemorou bastante, mas estava impedido e viu o VAR agir corretamente e anular o gol. Mesmo com a bola nos pés quase o tempo todo, o Real não conseguiu ampliar para encaminhar o triunfo e viu os chuveirinhos rodarem sua área no fim.

ATLÉTICO DE MADRID GANHA

Nas outras partidas deste sábado, destaque para o triunfo do Atlético de Madrid sobre o Girona, por 2 a 1, no Wanda Metropolitano. Correa fez os dois gols do time de Diego Simeone, com Riquelme anotando o de honra dos visitantes.

O Sevilla, agora do técnico Jorge Sampaoli, não foi além de empate com o Athletico de Bilbao. O Almería fez 3 a 1 no Rayo Vallecano.