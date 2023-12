Milan tropeça na lanterna Salernitana e pode ver líderes abrirem vantagem no Italiano

Terceiro colocado no Campeonato Italiano, o Milan tropeçou na lanterna da competição, a Salernitana, nesta sexta-feira, e corre o risco de ver os líderes, Internazionale e Juventus, aumentarem a vantagem na tabela.

No Estádio Arechi, em Salerno, a equipe de Milão só empatou em 2 a 2 com o time de casa com um gol no último minuto do tempo regulamentar. A Salernitana acumulava três derrotas seguidas.

Apesar do ataque formado por estrelas como Rafael Leão e Giroud, o Milan sofreu contra a pior defesa do Italiano, que havia sofrido nove gols nos três últimos jogos. Foi o português o responsável pela assistência para Tomori abrir o placar aos 17 minutos do primeiro tempo.

A Salernitana, que tinha o segundo pior ataque da competição, empatou com o zagueiro Federico Fazio, de cabeça, após cobrança de escanteio de Antonio Candreva. E foi o veterano meia, de 36 anos, quem marcou o segundo. Aos 18 minutos do segundo, Candreva acertou um chute de longa distância que entrou no canto direito do goleiro Maignan.

O gol que valeu um ponto para o Milan aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. Após passe de cabeça de Giroud, artilheiro do time com 8 gols, o sérvio Luka Jovic empatou. Com o resultado, o Milan soma 33 pontos, e a Salernitana continua em último lugar, agora com 9 pontos. Na próxima rodada, o time de Milão fecha o ano contra o Sassuolo no dia 30. A Salernitana visita o Verona.

Nos outros jogos, a Fiorentina derrotou o Monza por 1 a 0, gol do argentino Beltran, e entrou provisoriamente na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O time de Florença tem 30 pontos e dorme na quarta posição. O Monza tem 21. A Lazio, nona na tabela, com 24 pontos, bateu o Empoli (12) por 2 a 0, e o Genoa (19) venceu o Sassuolo (16), por 2 a 1.

Neste sábado, a líder Internazionale (41 pontos), desfalcada do artilheiro Lautaro Martinez, lesionado, recebe o Lecce (20). A Juventus (37) joga com o Frosinone (19).