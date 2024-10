Milan perde pênalti e jogo para a Fiorentina e despenca na tabela do Italiano

O Milan viu seu sonho de assumir a segunda posição do Campeonato Italiano se transformar em pesadelo neste domingo. Embalada por três vitórias seguidas, sendo duas por placares elásticos e uma sobre a arquirrival Inter, a equipe visitou a Fiorentina atrás de um novo triunfo que a colocaria a dois pontos do líder Napoli. Mas nada deu certo no Artêmio Franchi, com Abraham perdendo pênalti e o ataque parando no goleiro De Gea, um dos responsáveis pelo triunfo dos mandantes por 2 a 1.

Com o revés, o Milan acabou ultrapassado por rivais, em rodada ruim, caindo para a sexta colocação, com cinco pontos de desvantagem do líder Napoli e fora da zona de classificação às competições europeias. Já a Fiorentina subiu para 10, se distanciando da faixa de rebaixamento.

Em um jogo no qual desperdiçou boas chances de marcar, o Milan viu seu goleiro, Maignan, defender a cobrança de pênalti de Moisés Kean quando o jogo estava 0 a 0, impedindo a Fiorentina de abrir frente. No segundo tempo, a ordem se inverteu e De Gea segurou a batida de Abraham quando o time rossonero estava buscando o empate após ser vazado por Adli. Pulisic fez o 1 a 1, a equipe desperdiçou grandes chances e acabou levando o segundo gol, de Gudmundsson.

As equipes entraram em campo no Artêmio Franchi, em Florença, com o mesmo propósito: ganhar para não deixar os ponteiros dispararem. Os visitantes tinham 11 pontos e queriam encostar na briga pelo topo – o líder é o Napoli, com 16. Com um ponto a menos que os milaneses, os donos da casa apostavam na força da torcida para um triunfo.

O jogo começou equilibrado, com muito estudo e poucas chegadas à frente. Um cruzamento ou outro, uma finalização errada de Morata após cruzamento de Emerson Royal e o com Pulisic também mandando longe do alvo foram as primeira s tentativas do Milan., Até chegar um lance de emoção para a Fiorentina.

Aos 19 minutos, após consulta ao VAR, uma penalidade acabou anotada para a Atalanta, para revolta total dos defensores do Milan, que rodearam o árbitro para reclamar no lance. O capitão Theo Hernández queria convencer que não houve nada no lance. Mas de nada adiantou, pois ele derrubou o brasileiro Dodô.

Foram dois minutos de reclamações enquanto um calmo Moisés Kean aguardava com a bola debaixo do braço. A batida do atacante, porém, acabou nas mãos do goleiro Maignan, que sequer deu rebote e recebeu cumprimento dos companheiros.

Kean balançou as redes aos 28 e novamente não teve motivos para celebrar. Ele estava impedido no lance, após levar um bolada de um companheiro, no peito, antes de girar e superar Maignan. O camisa 20 extravasou aos 34. Cobrança de lateral, Adli se livrou de Emerson Royal e bateu cruzado para abrir o marcador.

Em desvantagem, o Milan teve chance de empate antes do intervalo em falta nos acréscimos. Théo Hernández soltou a bomba e De Gea apareceu bem para salvar a Fiorentina, em vibração como um gol da torcida.

Moisés Kean teve seu segundo gol anulado na partida logo aos 4 minutos da fase final, outra vez por impedimento. Ele apareceu cara a cara e tirou de Maignan, mas o auxiliar o flagrou adiantado. O atacante estava em um dia ruim e cometeu pênalti em Gabbia. E o goleiro espanhol De Gea voltaria a ser decisivo ao impedir o gol de Abraham. Comemorou muito a defesa na penalidade e saiu pedindo gritos das arquibancadas.

O Milan cresceu na partida e, depois de tantas frustrações, empatou. Théo Hernández cruzou para bela batida de Pulisic, que deixou tudo igual no marcador aos 15 minutos. Aos 22, o norte-americano só não virou por causa de corte providencial do marcador, em carrinho perfeito na área.

A Fiorentina sofria enorme pressão quando conseguiu uma desgarrada em velocidade. E Kean se redimiu da partida infeliz que fazia ao servir Gudmundsson, que dominou e bateu cruzado para dar o triunfo aos mandantes. Ao apito final, a festa dos jogadores foi gigante, com muitos abraços e emoção em campo. Théo Hernández ainda levou o vermelho após a partida.