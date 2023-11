Milan perde em casa e vê distância para a Inter aumentar no Campeonato Italiano

O Milan perdeu a chance de diminuir a distância para o líder do Campeonato Italiano ao perder para a Udinese por 1 a 0 neste sábado, em Milão. Com o tropeço, a equipe rubro-negra ocupa a terceira colocação com 22 pontos e aparece atrás da Juventus (23). A Inter, que derrotou a Atalanta neste sábado, segue isolada no topo da classificação(28).

O revés obriga o time do técnico Stefano Pioli a buscar uma reação rápida na competição a fim de não perder contato com os primeiros colocados, já que a Juventus entra em campo neste domingo. No próximo sábado, o desafio do Milan é diante do Lecce, fora de casa.

Já a Udinese, que arrancou um grande resultado, vai tentar emplacar a segunda vitória seguida no confronto com a Atalanta. A equipe chegou aos dez pontos, ocupa o 16º lugar, e luta para se distanciar da zona de rebaixamento.

No jogo, depois de um primeiro tempo arrastado, a Udinese acabou surpreendendo o Milan graças a um pênalti do zagueiro Yacine Adli em Ebosele. Roberto Pereyra foi para a cobrança e fez o único gol da partida.

Com a vantagem, a Udinese congestionou o seu meio-campo e diminuiu os espaços minimizando a pressão do rival. Sem organização para chegar ao gol adversário, a equipe de Milão criou muito pouco e teve de se contentar com a derrota dentro de casa.