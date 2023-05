Milan goleia Sampdoria e mantém esperança na briga por vaga na Liga dos Campeões

Depois da amarga eliminação para a rival Internazionale nas semifinais da Liga dos Campeões, na última terça-feira, o Milan deu algum consolo à sua torcida ao golear a rebaixada Sampdoria por 5 a 1 neste sábado, no San Siro, pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Italiano. Giroud marcou três gols, um de pênalti e os outros dois com assistências de Brahim Diaz e Rafael Leão, que tiveram grande atuação e também balançaram as redes.

O expressivo triunfo deixa o Milan em quinto lugar, com 64 pontos, um a menos que a Lazio, última equipe dentro do G-4, zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões. O time de Roma, contudo, ainda pode abrir uma vantagem maior, pois vai a campo no domingo para encarar a Udinese.

Os milanistas ainda continuam com chances matemáticas de alcançar a Inter, terceira colocada, com 66 pontos, e que também joga domingo, contra o campeão antecipado Napoli. A Juventus, vice-líder com 69 e protagonista de um duelo com Empoli no fechamento da rodada, segunda-feira, também pode ser alcançada.

A goleada deste sábado começou com um golaço. Com apenas nove minutos de bola rolando, Brahim Díaz deu um chapéu no círculo central do campo, matou na coxa e tocou em direção à área, onde Rafael Leão apareceu livre para vencer o goleiro Ravaglia. Pouco depois, aos 20, Quagliarella empatou para a Sampdoria, mas Díaz deu outra assistência, dessa vez um cruzamento pelo lado do campo, para Giroud cabecear e colocar o Milan novamente em vantagem no placar.

Ainda no primeiro tempo, aos 29, Giroud converteu pênalti para colocar 3 a 1 no mercador. Na etapa final, o quarto gol saiu após uma excelente troca de passes, que terminou com Díaz empurrando para a rede, dentro da pequena área, após receber a bola de Tonali, aos 17. Giroud marcou, com assistência de Leão, o último gol milanista, aos 23, e garantiu a goleada.

OUTROS JOGOS

Também neste sábado, o Campeonato Italiano teve outro 5 a 1, este aplicado pelo Bologna sobre a Cremonese, agora praticamente rebaixada para a segunda divisão. Com duas rodadas restantes, a Cremonese, 19ª colocado, com 24 pontos, está a seis pontos da permanência. Se o Spezia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 30 pontos, empatar com o Lecce no domingo, a queda do time de Cremona será confirmada.

Em outro duelo, a Atalanta venceu o Hellas Verona por 3 a 1 e manteve-se na briga por vaga em um dos principais torneios europeus. Com 61 pontos, em sexto lugar, está a três pontos do Milan. O Verona é o primeiro da degola, em 18º lugar, com 30 pontos.