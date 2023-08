Milan goleia o Torino e assume a liderança do Italiano; Roma perde fora e segue sem vencer

O Milan assumiu a liderança do Campeonato Italiano neste sábado, pelo menos de forma provisória. Jogando no San Siro, com o apoio da sua torcida, o time de Stefano Pioli goleou o Torino por 4 a 1, com dois gols de Giroud, e tomou a ponta da competição nesta 2ª rodada. Ainda sem vencer, a Roma caiu para o Verona fora de casa, por 2 a 1.

Em Milão, Pulisic abriu o placar para o time da casa, mas Schuurs empatou logo na sequência. Com o apoio da torcida, Giroud e Theo Hernandez ampliaram ainda no primeiro tempo – o francês fechou a goleada na etapa final. O resultado mantém o Milan invicto e com 100% de aproveitamento, na liderança provisória.

Ainda sem vencer no Italiano, a Roma caiu para o Hellas Verona fora de casa, por 2 a 1, e se afastou ainda mais das primeiras posições do campeonato. O time de José Mourinho tem apenas um ponto e vinha de um empate com o Salernitana por 2 a 1 na primeira rodada dentro do Olímpico.

Mais cedo, Frosinone e Monza venceram seus jogos dentro de casa e somaram os primeiros pontos no Campeonato Italiano. Jogando no norte do país, no estádio Brianteo, o Monza venceu o Empoli por 2 a 0, enquanto o Frosinone bateu o Atalanta por 2 a 1 no estádio Benito Stirpe.

No domingo, a Juventus recebeu o Bologna em Turim, às 13h30, mesmo horário para Fiorentina e Lecce em Florença. Mais tarde, às 15h45, a Lazio enfrenta o Genoa no Olímpico de Roma e o atual campeão, Napoli, joga com o Sassuolo diante de sua torcida.