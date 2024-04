Esporte Milan fica duas vezes atrás do placar, mas busca empate com Sassuolo no italiano

O Milan viu cair a sequência de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, mas lutou até o fim para arrancar um empate por 3 a 3 com o Sassuolo, neste domingo, no Stadio Città del Tricolore, em Régio da Emília, pela 32ª rodada.

Apesar do tropeço, o Milan continua com folga na segunda posição do Italiano, com 69 pontos. A Inter de Milão, que lidera o torneio, tem 82. Juventus, com 63, e Bologna, com 59, completam a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Já o Sassuolo é o vice-lanterna, com 26.

O Milan começou o jogo desligado e não demorou para que o Sassuolo se aproveitasse disso para tirar o zero do marcador. Andrea Pinamonti recebeu belo passe e mandou do lado esquerdo do goleiro para fazer 1 a 0. O gol pegou o adversário desprevenido, tanto que a equipe rossonera se perdeu na partida.

Aos dez minutos, Lauriente recebeu praticamente na linha do gol e só colocou o pé na bola para jogar no fundo das redes. Precisou estar 2 a 0 para o adversário para o Milan acordar. O time visitante teve um gol anulado antes de marcar para valer. Aos 20, Rafael Leão fez grande jogada, invadiu a área e mandou para o gol.

O time ganhou em motivação no final do primeiro tempo, pressionou, mas não conseguiu ir para o intervalo com a igualdade, muito graças ao goleiro Andrea Consigli, que fez defesas espetaculares para assegurar o triunfo parcial do Sassuolo.

No segundo tempo, o time da casa continuou pressionando e marcou o terceiro aos oito. Lauriente recebeu lindo passe, avançou em liberdade e mandou para o gol. O Milan, desta vez, não se abateu e diminuiu aos 14. Jovic pegou o rebote e recolocou a equipe de volta no jogo.

O Milan, então, foi para o tudo ou nada e chegou a ter mais um gol anulado, desta vez, de Chukwueze. No entanto, depois de insistir muito, empatou. Aos 39, Okafor chutou com precisão para decretar a igualdade.

O Milan volta a campo para fazer o clássico com a Inter no dia 22 de abril, às 15h45 (horário de Brasília), no San Siro. No dia anterior, o Sassuolo recebe o Lecce, às 7h30.