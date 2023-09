Milan faz dois, se protege após expulsão e vence a Roma no Olímpico

O Milan manteve-se invicto no Campeonato Italiano ao visitar a Roma no Estádio Olímpico nesta sexta-feira e conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre os donos da casa, na abertura da terceira rodada. Após abrir vantagem com gols de Olivier Giroud e Rafael leão, o time milanista teve de se segurar após a expulsão de Fikayo Tomori aos 16 minutos do segundo tempo e viu a Roma diminuir com Spinazzola, mas não permitiu o empate.

O Milan tem agora nove pontos, na liderança provisória da liga nacional. Fora a equipe comandada por Stefano Pioli, apenas Napoli e Inter de Milão continuam com 100% de aproveitamento, porém ambos com seis panos, já que vão a campo ao longo do final de semana. Os napolitanos encaram a Lazio no sábado e a Internazionale desafia a Fiorentina no domingo. Derrotada, a Roma tem apenas um ponto.

Foi muito difícil para os romanistas, comandados por José Moruinho, a missão de passar pela defesa primorosamente armada por Pioli. Além da proteção eficiente lá atrás, o Milan mostrou também recursos ofensivos, embora não em abundância, e foi o suficiente para abrir o placar com apenas nove minutos de bola rolando, quando Loftus Cheek sofreu pênalti de Rui Patricio e Giroud converteu.

O segundo gol saiu no início do segundo tempo, marcado por Rafael Leão, aos três minutos. Em busca da reação após a expulsão de Tomori, aos 16 minutos, Mourinho promoveu a estreia do atacante Romelu Lukaku, emprestado à Roma pelo Chelsea após uma saída conturbada da Inter de Milão, time no qual atuou, também por empréstimo, na temporada passada. O belga não pôde fazer muito para evitar a derrota e apenas viu Spinazolla marca um gol sem muita utilidade, aos 47 minutos, para diminuir.

Em outro duelo desta sexta no Campeonato Italiano, o Sassuolo contou com dois gols de Berardi e um de Pinamonti para vencer o Hellas Verona por 3 a 1. O gol do outro lado foi anotado por Cyril Ngonge.