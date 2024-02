Esporte Milan faz 3 a 0 no Rennes e fica com a mão na vaga das oitavas de final da Liga Europa

O Milan não teve dificuldades diante do Rennes, nesta quinta-feira, para confirmar a vitória de 3 a 0 no jogo de ida da fase de playoffs da Liga Europa. Jogando um futebol vistoso e bastante ofensivo, a equipe italiana abriu boa vantagem para buscar a vaga para as oitavas de final da competição.

O confronto de volta, que define o time classificado, acontece na próxima quinta-feira, na França. A equipe rubro-negra se garante no torneio até mesmo com derrota por dois gols. Um triunfo dos franceses por três gols de vantagem leva a decisão da vaga para os pênaltis. Somente uma goleada por quatro gols ou mais de diferença classifica o Rennes no tempo regulamentar.

No jogo, Ruben Loftus-Cheek marcou duas vezes. Rafael Leão, um dos melhores jogadores em campo, também deixou a sua marca garantindo o placar de 3 a 0, e muita festa na arquibancada.

As jogadas pela esquerda com Rafael Leão foram bem exploradas pelo Milan. O seu cartão de visitas foi uma investida pela esquerda. Após matar a bola no peito, o jogador português passou pela marcação e, com um chute forte de direita, acertou o travessão do rival.

As chances foram sendo criadas e desperdiçadas. Ao Rennes, o que restou foi se defender. Mas em um cruzamento da direita, o gol acabou saindo. Ruben Loftus-Cheek cabeceou com estilo, mandou a bola no canto e fez 1 a 0, aos 32 minutos da etapa inicial.

Ao contrário da primeira etapa, quando criou chances aos montes, mas não converteu, o Milan já iniciou o segundo tempo balançando a rede. Em escanteio da direita, o goleiro do Rennes fez a defesa parcial. Bem colocado, Ruben Loftus-Cheek só mergulhou e, novamente de cabeça, fez 2 a 0 para os italianos.

Embalado pelo barulho da torcida, o Milan se soltou de vez e voltou a estufar as redes em uma linda jogada. A trama ofensiva teve início com um toque de calcanhar de Rafael Leão. Theo Hernández recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para o jogador português chutar de primeira e estabelecer o 3 a 0 no placar e definir a vitória..

No outro jogo da rodada, o Feyenoord recebeu a Roma e contou com um gol brasileiro para abrir vantagem no confronto. Jogando sob o apoio de sua torcida, o time holandês inaugurou o placar nos acréscimos do primeiro tempo. O cruzamento de Hartmann encontrou Igor Paixão livre na área. De cabeça, ele fez 1 a 0, aos 46 minutos.

A partida marcou a estreia do técnico Daniele de Rossi no banco de reservas do time italiano. Disposto a descontar a diferença na volta do intervalo, o treinador mandou o seu time ao ataque.

E foi em uma jogada de bola aérea que Romelu Lukaku igualou o confronto com uma bela cabeçada. O duelo de volta, que define o classificado para as oitavas de final do torneio, está marcado para a próxima quinta-feira, em Roma.

Mais cedo, em um jogo de cinco gols, o Galatasaray venceu o Sparta Prague por 3 a 2 na partida de ida. Já o Shakhtar Donetsk ficou no empate de 2 a 2 com o Olympique de Marselha. Jogando como visitante, o Sporting conseguiu uma boa vantagem para a partida de volta dos playoffs ao derrotar o Young Boys por 3 a 1.

Mais três jogos completaram a rodada de playoffs das partidas de ida da Liga Europa. O Benfica, atuando em casa, bateu o Toulouse por 2 a 1. Lens e Friburg ficaram no 0 a 0, enquanto o Qarabag FK visitou o Braga e emplacou um 4 a 2.