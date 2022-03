Milan derrota o Napoli e assume a liderança do Campeonato Italiano

O Milan assumiu a liderança do Campeonato Italiano, neste domingo, ao derrotar o Napoli, em Nápoles, por 1 a 0, em duelo válido pela 28ª rodada. Com o resultado, a equipe milanesa alcançou os 60 pontos, dois a mais que a Internazionale, que tem uma partida disputada a menos. Os napolitanos ficaram com 57, em terceiro lugar.

Napoli e Milan iniciaram o duelo com campanhas semelhantes no campeonato, mas quem procurou atacar desde o início foram os anfitriões, apoiados por sua torcida. Apesar do domínio, poucas foram as oportunidades efetivas de gol. Destaque para a velocidade de Osimhen, que buscou as jogadas em todos os setores do ataque.

O Milan só foi equilibrar a disputa e comparecer com mais frequência no campo ofensivo, após os 20 minutos. O lado esquerdo com Theo Hernandez e Rafael Leão, mais uma vez, foi um ponto de escape para os visitantes.

Aos 25 minutos, o lance mais tenso, com a falta de Koulibaly sobre Giroud. O atacante milanês ficou com um corte profundo na perna esquerda, que mais tarde provocou sua substituição.

E foi exatamente Giroud que abriu o placar, aos quatro minutos da etapa final, ao desviar um chute de Calabria, no meio da zaga napolitana, demonstrando grande oportunismo.

O segundo tempo foi completamente diferente dos primeiros 45 minutos. As equipes se soltaram e as oportunidades começaram a surgir dos dois lados. Com isso, muita catimba e algumas faltas mais ríspidas tornaram a partida mais nervosa, normal para a importância dos três pontos que estavam em jogo.

Os últimos cinco minutos foram intensos, com bela participação dos goleiros Ospina e Maignan. O veterano Ibrahimovic, há um bom tempo afastado dos gramados, entrou aos 45, mas ainda teve tempo para colaborar com sua experiência.