Esporte Milan derrota Juventus no Italiano e se garante na Liga dos Campeões

Semifinalista da atual edição da Liga dos Campeões – perdeu para a arquirrival Internazionale -, o Milan confirmou presença na competição europeia da próxima temporada ao derrotar a Juventus, por 1 a 0, neste domingo, em Turim, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano.

O time milanês ainda disputará o terceiro lugar com a Inter de Milão, já que chegou aos 67 pontos, contra 69 do seu rival. Campeão por antecipação, o Napoli tem 87, enquanto a Lazio soma 71. A Juventus é a sétima colocada, com 59.

A Juventus só está nesta situação porque perdeu 10 pontos na tabela por causa de investigações sobre fraudes fiscais nas contratações de jogadores. A decisão foi tomada pelo Tribunal Federal de Apelação da Federação Italiana na última segunda-feira.

O jogo foi equilibrado com a Juventus criando as principais oportunidades de gol, mas foi o Milan quem abriu o placar. Aos 40 minutos, Giroud recebeu de Davide Calabria e acertou uma linda cabeçada para fazer o único gol do duelo.

O segundo tempo foi ainda mais truncado, e as chances eram escassas. A Juventus esboçou momentos de pressão, mas esbarrou na marcação do Milan e não conseguiu impedir a derrota para o rival.

Ainda neste domingo, a Lazio derrotou a já rebaixada Cremonese por 3 a 2, no estádio Olímpico de Roma. De quebra, voltou para a segunda posição, com 71 pontos.