Esporte Milan derrota Juventus e cola no topo da classificação no Campeonato Italiano

Com um belo gol de Brahim Diaz, o Milan voltou a figurar no topo da classificação do Campeonato Italiano ao vencer a Juventus por 2 a 0, neste domingo, no estádio San Siro. O resultado coloca a equipe de Milão na briga direta pela liderança. Com 20 pontos, a equipe rubro-negra está empatada com o Napoli e a Atalanta (que entram em campo neste domingo) na classificação.

A Juventus, que vinha de vitória e buscava engatar uma sequência para se aproximar do pelotão de frente, segue na parte intermediária da tabela com 13 pontos.

Os dois times voltam a jogar pelo Italiano no próximo final de semana. A Juventus faz o clássico de Turim e enfrenta o Torino no sábado. O Milan joga no domingo e encara o Verona longe de casa. Já pela Liga dos Campeões, a equipe de Milão tem compromisso já nesta terça e recebe a visita do Chelsea em jogo do Grupo E. A Juventus, que está na chave H, joga no mesmo dia e vai atuar fora de casa contra o Maccabi Haifa

O primeiro tempo foi movimentado. A Juventus perdeu uma boa chance em arremate de Cuadrado que passou muito perto do gol. O domínio da equipe de Turim se estendeu até os 15 minutos. A partir daí, porém, o Milan conseguiu acertar a marcação e passou a incomodar a defesa adversária.

Principal nome do time rubro-negro, Rafael Leão teve em seus pés as duas melhores chances da etapa inicial. Na primeira, ele completou o escanteio com um leve toque e mandou a bola na trave. Em outra oportunidade, o atacante voltou a acertar a trave da Juventus em um arremate de meia distância.

O gol do Milan acabou saindo nos acréscimos. O escanteio cobrado da esquerda encontrou Giroud na área. Ele completou de perna esquerda e a bola bateu em Tomori. O zagueiro da equipe de Milão fez o giro rápido e estufou as redes da Juventus: 1 a 0 aos 46 minutos.

A Juventus voltou determinada a buscar uma reação, mas um erro de passe na intermediária acabou complicando os planos do técnico Massimiliano Allegri. Brahim Diaz pegou a sobra ainda no seu campo e arrancou em velocidade. Ele deixou seus marcadores para trás e, na saída do goleiro, chutou firme para fazer 2 a 0 aos 10 minutos do segundo tempo.

A vantagem no placar deu tranquilidade ao time do técnico Stefano Pioli para controlar o ritmo da partida. Sem sofrer sustos, o Milan passou a tocar a bola e administrou o tempo para consolidar a vitória diante da sua torcida.