Esporte Milan bate Frosinone em jogo com duas viradas e conquista a 4ª vitória consecutiva no Italiano

O Milan conquistou a quarta vitória consecutiva e entrou novamente na briga pelo título do Campeonato Italiano ao derrotar o Frosinone por 3 a 2, em duelo com duas viradas, realizado neste sábado, na PSC Arena, pela 23ª rodada.

Com a vitória, o Milan continua na terceira colocação, mas com 49 pontos, atrás de Inter de Milão (54) e Juventus (53). O Frosinone, por outro lado, venceu apenas um dos últimos cinco jogos e ficou no 14º lugar, com 23.

Frosinone e Milan fizeram um primeiro tempo eletrizante. Tentando se aproximar dos líderes, o time rossonero pressionou desde o começo e chegou a abrir o marcador aos 17 minutos. Rafael Leão colocou a bola na cabeça de Giroud, que cabeceou com estilo para fazer 1 a 0.

Atrás do placar, o time visitante ergueu suas linhas e empatou aos 24. Após toque de mão de Rafael Leão, o árbitro marcou pênalti. Matias Soule foi para a cobrança e empatou. O Milan tentou responder, mas acabou sofrendo a virada no segundo tempo. Aos 20, Luca Mazzitelli fez linda jogada e chutou rasteiro para fazer 2 a 1.

O Milan não desistiu e foi com tudo em busca do empate, que veio aos 27. Giroud recebeu cruzamento e ajeitou de cabeça para Matteo Gabbia, que testou firme para igualar o placar. Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, o time rossonero pressionou o adversário até fazer o terceiro.

Aos 36, Luka Jovic pegou o rebote e mandou no fundo das redes, confirmando o triunfo do Milan sobre o Frosinone, de Renier e Kaio Jorge, que passaram em branco neste sábado.

Ainda neste sábado, Empoli (19º) e Genoa (11º) ficaram no empate sem gols, mesmo resultado do duelo entre Udinese (16º) e Monza (12º).